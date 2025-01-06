GALLUP'un gerçekleştirdiği araştırmaya göre birçok çalışan, bugün işlerini daha iyi yapmak ve geleceğe hazırlanmak için ihtiyaç duydukları teşviği alamadıklarını düşünüyor. Kendini geliştirmek için eğitim alanların yüzde 60'ı, işlerini daha etkili yapmayı, yüzde 51'i ise gelişmek için yeni beceriler öğrenmeyi hedefliyor. Öyle ki şirketler de çalışanlara eğitim fırsatı sunduklarında, verimlilikte yüzde 17 artış elde ettiklerini bildiriyor. İş dünyasına hizmet veren eğitim ve danışmanlık şirketi Forlita Kurucu Ortağı Hasan Ozan Ünsever, çalışanlara eğitim vermenin şirketlerin önemine vurgu yaparak danışmanlık alarak da stratejilerini şekillendirebileceğini söyledi. Ünsever, "Bugün iş dünyasında gelişmek, geliştirmek şart" dedi.

Ünsever, "Altyapısı, farklı gelişmelere dayanarak hızla dönüşen iş dünyasında yerinde saymak, aslında gerilemek anlamına geliyor. Kurumsal eğitimlerin ve profesyonel danışmanlıkların önce çalışan motivasyonunu, sonra da şirket verimliliğini artırdığı bilimsel çalışmalar ve analizler ile ortaya koyulurken; şirketlerin bu konuda profesyonel bakış açısı edinmesi aslında kendilerine fayda sağlıyor. Biz de 2019'dan bu yana 250'den fazla çalışan, 45'te fazla şirketin iş ortağı olarak, hem bireysel olarak talep eden çalışanlara hem de kurumsal şirketlere eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. 20 yılı aşkın tecrübeye sahip ekibimizle tüm çözüm ortaklarımız için sürdürülebilir bir yapı oluşturarak verimliliklerini artırmalarını sağlıyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel çözümler sunarak iş süreçlerini optimize etmelerine ve kalıcı değer yaratmalarına kapı aralıyoruz" dedi.

2025'i kararlı büyüme hedefleriyle karşıladıklarını aktaran Ünsever, “2025'te İstanbul'da ikinci, İzmir'de ise ilk ofisimizi açarak markamızı büyütmek, erişimimizi artırmak istiyoruz. Gelecek aylarda Mersin şubemizin açılışıyla ekibimizi de büyütmeyi planlıyoruz. Faaliyet alanımızı bu sayede genişletip tüm Türkiye'ye hizmet vermek istiyoruz. Başarıya giden yolda kurumlara profesyonel kapsamda rehberlik ederken, biz de misyonumuzla uyumlu şekilde ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

'HEM KURUMLARA HEM DE BİREYLERE REHBERLİK EDİYORUZ' Kurumsal eğitimler ile çalışanların gelişimine katkıda bulunduklarını söyleyen Ünsever, “Çalışanların yetkinliklerini artırmak ve gelişen iş dünyası ihtiyaçlarına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla düzenli olarak mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri sunuyoruz. Bu eğitimler liderlik, proje yönetimi, satış ve pazarlama teknikleri, iletişim becerileri ve teknoloji kullanımı gibi konuları kapsıyor. Bireysel kariyer hedeflerini desteklemek için kariyer danışmanlığı yapıyoruz. Siber güvenlik, veri analitiği, bulut teknolojileri ve dijital pazarlama gibi alanlarda eğitimler vererek dijital yetkinliklerini geliştiriyoruz. Uzun vadeli kariyer hedeflerini belirlemelerine yardımcı olmak amacıyla bireysel kariyer planlaması yapıyor ve onları uygun rollere yönlendiriyoruz" diye konuştu.