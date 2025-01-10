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        Tunus'tan iade edilen 2 bin 500 ton patates, Mersin'de imha edilecek

        TUNUS'a ihraç edilen, tespit edilen bakteri nedeniyle iadesi sağlanan 2 bin 500 ton patatesin Mersin'de imha edilmesi için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 13:52 Güncelleme: 10.01.2025 - 13:55
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        Tunus'tan iade edilen 2 bin 500 ton patates, Mersin'de imha edilecek
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        TUNUS'a ihraç edilen, tespit edilen bakteri nedeniyle iadesi sağlanan 2 bin 500 ton patatesin Mersin'de imha edilmesi için çalışma başlatıldı.

        Tunus'a ihraç edilen 2 bin 500 ton patates, tespit edilen bir bakteri nedeniyle iade edildi. Patatesleri taşıyan gemi, 19 Aralık'ta Taşucu Limanı'na geldi. İmha hazırlıklarının tamamlanmasının ardından patatesler, bugün gemiden indirilmeye başlandı. Ürünlerin, Tarsus'ta bir tesiste imha edileceği belirtildi.

        'ÜRÜNLERİ İMHA EDECEĞİZ'

        Konuyla ilgili dün Ankara'da açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tunus'a ihraç edilen patatesler herhangi bir pestisit kalıntısı ya da başka sebepten değil, tespit edilen bitkinin kendisine has hastalık sebebiyle iade ediliyor. Diğerlerinde olduğu gibi bunda da bizim herhangi bir müsamahamız olmayacak. Tespiti yapılan ürünleri imha edeceğiz" dedi.

        'ZARARIMIZ, 1 MİLYON 100 BİN DOLAR'

        Patatesleri ihraç eden firmanın sorumlusu İrem Oral ise "Ülkemiz ve firmamız adına geçmiş olsun demek istiyorum. Gemimiz, 11 Kasım'da Tunus'a doğru yola çıktı. Fakat orada topraktan geldiği söylenen bakteri tespit edildi ve ülkemize iadesi istendi. Gemi 19 Aralık'ta limana geldi ancak bugün imha için rıhtıma alabildik. Bu süreçte firma maddi manevi çok büyük sıkıntılar yaşadık. Ürünleri Nevşehir'den bir tüccardan almıştık. Ortalama zararımız, 1 milyon 100 bin dolar. Bakanlık nezdinde Tarsus'ta imhası gerçekleştirilecek" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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