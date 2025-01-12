Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin Spor-Bahçeşehir Koleji: 74-73

        SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Yener Yılmaz, Polat Parlak, Alper Gökçebel MERSİN SPOR: Olaseni 11, Cobbs 15, Pineiro 7, Efianayi 11, Emre Tanışan 10, Kartal Özmızrak, Cruz 14, Simmons, Deniz Kılıçlı, Kairys 4, Canberk Kuş 2, BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Smith 13, Şehmus Hazer 13, Furkan Haltalı 6, Simonoviç 3, Odiase 11, Furkan Korkmaz 5, Cavanaugh 11, Kenan Sipahi 8, Göktuğ Baş, Bouteille 31'İNCİ PERİYOT: 17-14DEVRE: 30-333'ÜNCÜ PERİYOT: 51-58ERKEKLER Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında Mersin Spor sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 74-73 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 15:16 Güncelleme: 12.01.2025 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin Spor-Bahçeşehir Koleji: 74-73
        ABONE OL

        SALON:Servet Tazegül

        HAKEMLER: Yener Yılmaz, Polat Parlak, Alper Gökçebel

        MERSİN SPOR: Olaseni 11, Cobbs 15, Pineiro 7, Efianayi 11, Emre Tanışan 10, Kartal Özmızrak, Cruz 14, Simmons, Deniz Kılıçlı, Kairys 4, Canberk Kuş 2,

        BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Smith 13, Şehmus Hazer 13, Furkan Haltalı 6, Simonoviç 3, Odiase 11, Furkan Korkmaz 5, Cavanaugh 11, Kenan Sipahi 8, Göktuğ Baş, Bouteille 3

        1’İNCİ PERİYOT: 17-14

        DEVRE: 30-33

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 51-58

        ERKEKLER Basketbol Süper Ligi’nin 14’üncü haftasında Mersin Spor sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 74-73 mağlup etti. Sahanın en skorer ismi 15 sayı ile Mersin Spor'dan Justin Cobbs oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Korkunç olay! Anne ve kızı ölü, baba ağır yaralı
        Korkunç olay! Anne ve kızı ölü, baba ağır yaralı
        "Grönland'ı satın alma asker gönder"
        "Grönland'ı satın alma asker gönder"
        Meşhur sokakta cinayet
        Meşhur sokakta cinayet
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Ünlülerin yangın raporu
        Ünlülerin yangın raporu
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Ünlü oyuncunun dramı
        Ünlü oyuncunun dramı
        "Dört penaltıyı vermedi"
        "Dört penaltıyı vermedi"
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        Kahraman dayı! 3 yeğenini kurtarmış
        Kahraman dayı! 3 yeğenini kurtarmış
        "Keşke çocuklaşsalar"
        "Keşke çocuklaşsalar"
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        TFF harcama limiti kararını geri çekti!
        TFF harcama limiti kararını geri çekti!
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Trump göreve başladığı gün neler yapacak?
        Trump göreve başladığı gün neler yapacak?
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!

        Benzer Haberler

        Hatayspor-Çaykur Rizespor maçının ardından
        Hatayspor-Çaykur Rizespor maçının ardından
        Hatayspor-Çaykur Rizespor maçının ardından
        Hatayspor-Çaykur Rizespor maçının ardından
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Hatayspor - Çaykur Rizespor: 1-2
        Hatayspor - Çaykur Rizespor: 1-2
        ÇİMSA ÇBK Mersin - Danilos Pizza: 83-68
        ÇİMSA ÇBK Mersin - Danilos Pizza: 83-68