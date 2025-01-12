Mersin Spor-Bahçeşehir Koleji: 74-73
SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Yener Yılmaz, Polat Parlak, Alper Gökçebel MERSİN SPOR: Olaseni 11, Cobbs 15, Pineiro 7, Efianayi 11, Emre Tanışan 10, Kartal Özmızrak, Cruz 14, Simmons, Deniz Kılıçlı, Kairys 4, Canberk Kuş 2, BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Smith 13, Şehmus Hazer 13, Furkan Haltalı 6, Simonoviç 3, Odiase 11, Furkan Korkmaz 5, Cavanaugh 11, Kenan Sipahi 8, Göktuğ Baş, Bouteille 31'İNCİ PERİYOT: 17-14DEVRE: 30-333'ÜNCÜ PERİYOT: 51-58ERKEKLER Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında Mersin Spor sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 74-73 mağlup etti.
SALON:Servet Tazegül
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Polat Parlak, Alper Gökçebel
MERSİN SPOR: Olaseni 11, Cobbs 15, Pineiro 7, Efianayi 11, Emre Tanışan 10, Kartal Özmızrak, Cruz 14, Simmons, Deniz Kılıçlı, Kairys 4, Canberk Kuş 2,
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Smith 13, Şehmus Hazer 13, Furkan Haltalı 6, Simonoviç 3, Odiase 11, Furkan Korkmaz 5, Cavanaugh 11, Kenan Sipahi 8, Göktuğ Baş, Bouteille 3
1’İNCİ PERİYOT: 17-14
DEVRE: 30-33
3’ÜNCÜ PERİYOT: 51-58
ERKEKLER Basketbol Süper Ligi’nin 14’üncü haftasında Mersin Spor sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 74-73 mağlup etti. Sahanın en skorer ismi 15 sayı ile Mersin Spor'dan Justin Cobbs oldu.
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