Mersin Spor-Bahçeşehir Koleji: 74-73

ERKEKLER Basketbol Süper Ligi’nin 14’üncü haftasında Mersin Spor sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 74-73 mağlup etti. Sahanın en skorer ismi 15 sayı ile Mersin Spor'dan Justin Cobbs oldu.

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