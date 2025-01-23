Traktörle kabir ziyaretinden dönen kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

MERSİN'de, traktörle yakınlarının mezarını ziyaretten dönen Cengiz Canbolat'ı (60) öldüren Muhammed Mustafa Özcan (30), yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Olay, 16 Ocak'ta öğle saatlerinde, Tarsus ilçesi Damlama Mahallesi'nde meydana geldi. Traktörle yakınının mezarını ziyaretten dönen Cengiz Canbolat, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Canbolat'ın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Jandarma Asayiş ve Suç Araştırma Timi, şüphelinin Muhammed Mustafa Özcan olduğunu tespit etti. Saklandığı adrese baskın yapan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özcan, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.