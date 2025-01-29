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        Nişanlı çifte çarpıp ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

        MERSİN'in Silifke ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Ali Kimsesiz (24) ile nişanlısı Beyza Bulutoğlu'na (22) otomobiliyle çarpıp, ölümüne neden olan K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 15:49 Güncelleme: 29.01.2025 - 15:50
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        Nişanlı çifte çarpıp ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
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        MERSİN'in Silifke ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Ali Kimsesiz (24) ile nişanlısı Beyza Bulutoğlu'na (22) otomobiliyle çarpıp, ölümüne neden olan K.Ç. (32), tutuklandı.

        Kaza, 27 Ocak'ta saat 20.30 sıralarında Silifke ilçesi Burunucu Mahallesi Mersin-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. K.Ç. yönetimindeki 07 BHA 429 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Kimsesiz ile nişanlısı Beyza Bulutoğlu'na çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan çift, ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Kimsesiz ile Bulutoğlu kurtarılamadı. Sürücü K.Ç. ise gözaltına alındı. Düğün hazırlığı yaptıkları belirtilen Ali Kimsesiz ile Beyza Bulutoğlu’nun cenazeleri, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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