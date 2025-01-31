380 gram doğan Hira Su bebek hayata tutundu

MERSİN'de6,5 aylıkken 380 gram ağırlığında dünyaya gelen Hira Su bebek, uzman hekimlerin kontrolünde hayata tutunmayı başardı. Dr. Mustafa Akçalı, "Bu kadar küçük bebeklerin yaşama tutunma şansı yüzde 5 civarında" dedi.

Erdemli ilçesinde yaşayan Faike Ateş (38), ikinci çocuğuna hamileliğinin 26'ncı haftasında 26 Ağustos'ta yoğun sancılar yaşayınca Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Erken doğum yapan Faike Ateş'in 380 gram ağırlığında, 25 santim uzunluğunda bebeği dünyaya geldi. Ailesinin 'Hira Su' ismini verdiği bebek, yenidoğan yoğun bakım ünitesine alındı. Burada kuvöze konulan bebek, 155 günlük tedavinin ardından 2 kilo 100 gram ağırlığa ulaşarak yaşama tutundu. Hira Su, tedavisinin tamamlanmasıyla dün taburcu edildi. Kızını kucağına alan anne Faika Ateş, büyük mutluluk yaşadı.

'HİPERTANSİYON VE PROTEİN KAYBI ŞİKAYETYLE GELDİ'

Hira Su'nun doğum ve tedavi süreci hakkında bilgi veren Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yenidoğan uzmanı olarak görev yapan Dr. Mustafa Akçalı, "Faika Hanım akşam vakti, saat 23.00 gibi hipertansiyon ve idrarda protein kaybı şikayetiyle geldi hastanemize. Bu tür annelerde erken doğum riski çok yüksek. Çocuğun ve annenin hayatını çok tehlikeye atan bir durumdur. Böyle durumlarda hem anneyi korumak hem de bebeği korumak için hangi haftada olursa olsun kadın doğumcu arkadaşların önerisiyle doğum yaptırılır. Hira Su bebeğimiz de 380 gram ağırlığında, 25 santimetre boy, 22 santim baş çevresiyle doğdu" dedi.

‘HİRA SU BEBEĞİMİZ ÇOK GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DİRENDİ’

Hira Su'nun yaşama sıkı sıkı tutunduğu belirten Akçalı, "Eskiden bu tip bebeklere müdahale edilmiyordu. Çünkü yaşam şansı olmadığı düşünülüyordu. Ancak günümüz şartlarında, teknolojisi ve bilgi birikimiyle bu çocukların çoğu hayata tutunuyor. Hira Su bebeğimiz de hayat tutundu. Kalbi atan her çocuğa mutlaka müdahalemizi yapıyoruz ve hayata tutulması hiç şans tanıyoruz. Hira Su bebeğimiz çok güçlü bir şekilde direndi. Çok güçlüydü, süreç içerisinde çok badireler atlattı, birkaç kere kalbe durduğu için müdahale ettik, tekrar hayata döndürdük. Yaklaşık 75 gün solunum cihazında takip ettik. Sonrasında ufak bir göz operasyonu geçirdi. Ufak ufak beslemelerini yaptık. O beslenmelerini yavaş yavaş artırdık. Çok şükür Hira Su'da beslenme sorunu yaşamadık. Nihayetinde bugünlere geldik; şu an kilosu 2 kilo 100 gram, boyu 40 santim, baş çevresinde 32,5 santim. Yaklaşık 155 günlük bir tedavi süreci oldu. Bu kadar küçük bebeklerin yaşama tutunma şansı yüzde 5 civarında. Bundan sonrası için de neler yapacağını anneye anlattık. Bundan sonraki hayatta inşallah güzel olur" diye konuştu.