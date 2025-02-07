Kazada yaralanan ödüllü kemancının beyin ölümü gerçekleşti; organlarıyla hayat verecek (4)
SÜRÜCÜTUTUKLANDIMersin'de, aracıyla yolun karşısına geçen ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol'a çarpan İbrahim Halil Çabalar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
SÜRÜCÜTUTUKLANDI
Mersin'de, aracıyla yolun karşısına geçen ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol’a çarpan İbrahim Halil Çabalar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
ORGANLARI 3 KİŞİYE UMUT OLDU
Öte yandan, Laçin Akyol'un karaciğerinin Malatya'ya, böbreklerinden birinin Kayseri'ye diğerinin de Mersin'de organ bekleyen bir hastaya nakledileceği belirtildi.
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