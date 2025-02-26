Çimsa ÇBK Mersin- Valencia Basket: 92-77

Euroleague Basketbol Kadınlar Yarı Final Play-in rövanş maçında ÇBK Mersin, İspanya ekibi Valencia Basket'i 92-77 yendi. İlk maçı 32 sayı farkla kaybeden ÇBK Mersin, İspanya’da düzenlenecek olan 6’lı finalde, dörtlü finale kalmak için çeyrek final play-inden gelen takımla mücadele edecek.

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