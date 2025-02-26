Çimsa ÇBK Mersin- Valencia Basket: 92-77
SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Gizella Viola Györgyi, Silvia Merziali, Kirile Tvauri ÇİMSA ÇBK MERSİN: Howard 18, Asena Yalçın, Anderson 7, Carleton 12, Fauthoux 7, Araujo 16, Derin Yaya, Sinem Ataş 6, Johannes 21, Diallo 2, Pelin Derya Bilgiç 3.
SALON:Servet Tazegül
HAKEMLER: Gizella Viola Györgyi, Silvia Merziali, Kirile Tvauri
ÇİMSA ÇBK MERSİN: Howard 18, Asena Yalçın, Anderson 7, Carleton 12, Fauthoux 7, Araujo 16, Derin Yaya, Sinem Ataş 6, Johannes 21, Diallo 2, Pelin Derya Bilgiç 3.
VALENCIA BASKET: Mavunga 10, Fingall 9, Torrens 5, Casas, Romero 11, Fiebich 16, Vitola, Florez, Turner 3, Iagupova 11, Alexander 12
1’İNCİ PERİYOT: 21-15
DEVRE: 41-34
3’ÜNCÜ PERİYOT: 66-60
Euroleague Basketbol Kadınlar Yarı Final Play-in rövanş maçında ÇBK Mersin, İspanya ekibi Valencia Basket'i 92-77 yendi. İlk maçı 32 sayı farkla kaybeden ÇBK Mersin, İspanya’da düzenlenecek olan 6’lı finalde, dörtlü finale kalmak için çeyrek final play-inden gelen takımla mücadele edecek.
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