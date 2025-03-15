Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de kaçış rampasına giren TIR, şarampole yuvarlandı: 2 ölü

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde, otoyoldaki kaçış rampasına giren TIR'ın şarampole yuvarlandığı kazada Ramazan Mimtaş ve Mehmet Ali Mimtaş hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 01:28 Güncelleme: 15.03.2025 - 01:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de kaçış rampasına giren TIR, şarampole yuvarlandı: 2 ölü
        ABONE OL

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde, otoyoldaki kaçış rampasına giren TIR'ın şarampole yuvarlandığı kazada Ramazan Mimtaş ve Mehmet Ali Mimtaş hayatını kaybetti.

        Kaza, gece saatlerinde Tarsus- Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Mehmet Ali Mimtaş yönetimindeki 35 HB 1145 plakalı TIR, bilinmeyen nedenle hızla 4'üncü kaçış rampasına girdi. Kaçış rampasındaki beton bariyere çarpan TIR, şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde, demir yığınına dönen TIR'da sıkışan şoför ve yanındaki Ramazan Mimtaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 2 kişinin cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gol krallığında zirveye yerleşti!
        Gol krallığında zirveye yerleşti!
        Friedrich Merz: Almanya geri döndü
        Friedrich Merz: Almanya geri döndü
        Galatasaray'dan gövde gösterisi!
        Galatasaray'dan gövde gösterisi!
        Şükrü Genç tutuklandı
        Şükrü Genç tutuklandı
        Trump: Pazartesi daha çok şey biliyor olacağız
        Trump: Pazartesi daha çok şey biliyor olacağız
        "Derbiyi yüzde yüz yabancı hakem yönetir"
        "Derbiyi yüzde yüz yabancı hakem yönetir"
        2025'in ilk dolunayı
        2025'in ilk dolunayı
        "37 bin hekim dışı personel alacağız"
        "37 bin hekim dışı personel alacağız"
        Putin: Teslim olurlarsa canları bağışlanacak
        Putin: Teslim olurlarsa canları bağışlanacak
        Bıçaklandı, ateşe verildi! Köy halkı tedirgin...
        Bıçaklandı, ateşe verildi! Köy halkı tedirgin...
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
        Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...

        Benzer Haberler

        Mersin'de tırın kaçış rampasından şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü
        Mersin'de tırın kaçış rampasından şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü
        Mersin'de kadının vücudundan 1 kilo 120 gram guatr kitlesi çıkarıldı
        Mersin'de kadının vücudundan 1 kilo 120 gram guatr kitlesi çıkarıldı
        Akkuyu NGS'de 1. güç ünitesinde ana sirkülasyon pompasının motorları aşamal...
        Akkuyu NGS'de 1. güç ünitesinde ana sirkülasyon pompasının motorları aşamal...
        Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Mersin'de 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Mersin'de 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, üniversitenin projelerini...
        Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, üniversitenin projelerini...