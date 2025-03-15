Mersin'de kaçış rampasına giren TIR, şarampole yuvarlandı: 2 ölü

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

Kaza, gece saatlerinde Tarsus- Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Mehmet Ali Mimtaş yönetimindeki 35 HB 1145 plakalı TIR, bilinmeyen nedenle hızla 4'üncü kaçış rampasına girdi. Kaçış rampasındaki beton bariyere çarpan TIR, şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde, demir yığınına dönen TIR'da sıkışan şoför ve yanındaki Ramazan Mimtaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 2 kişinin cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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