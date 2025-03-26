Mersin'de, boş arazide istiflenen lastikler yandı

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Atakent Mahallesi Sazbaşı mevkisinde çıktı. Boş arazide istiflenmiş halde olan plastikler, elektrik trafosundan çıktığı tahmin edilen kıvılcım nedeniyle alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

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