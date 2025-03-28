Akkuyu NGS sahasında, santralin ortak Tuzdan Arındırma Kompleksi işletmeye alındı

RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) sahasında Deniz Suyunu Tuzdan Arındırma Kompleksi işletmeye alındı. Günde bin metreküp kapasiteli iki modülden oluşan kompleks, Akkuyu NGS'ye yangın güvenlik sistemleri ve genel kullanım için tuzdan arındırılmış su sağlayacak.

Deniz suyu, Tuzdan Arındırma Kompleksi’nin özel buharlaştırıcı tesislerinde buharlaştırma ve yoğunlaştırma yoluyla yüksek saflıkta distile suya dönüştürülecek ve buradan ultra saf kimyasal olarak tuzdan arındırılmış su üretilecek. Tuzdan Arındırma Kompleksi, gelecekte içme kalitesinde su üretebilecek. Kompleks bu amaçla distile su hazırlama standartlarına tam uygun olarak mineral tuzlarla doyurulacağı özel bir mineralizasyon ünitesi ile donatıldı.

Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü Sergei Butckikh konuyla ilgili olarak, “Nükleer santralin tüm ömrü boyunca faaliyet gösterecek olan birinci devreye alma kompleksinin altyapı tesislerini kademeli olarak faaliyete geçiriyoruz. Santralin ortak Tuzdan Arındırma Kompleksi’nin faaliyete geçmesi, kesintisiz su tedarikinin sağlanması ve dolayısıyla santralin bir bütün olarak güvenilir bir şekilde çalışması için önemli bir aşama. Bu sayede santral devreye alındıktan sonra, kendi ürettiği elektrikle su ihtiyacını karşılayabilecek. Tuzdan arındırma döngüsü tamamen çevre dostu bir sistem. Kullanımdan sonra denize geri verilen su hem sıcaklık hem de kimyasal bileşim açısından Türk ve uluslararası standartları karşılayacak” dedi.