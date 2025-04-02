Yeni Mersin İdmanyurdu - Diyarbekirspor: 4-0
STAT:Mersin StadyumuHAKEMLER: Melih Aldemir, Mücahit Değirmenci, Batuhan BıyıklıYENİ MERSİN İDMANYURDU: Mücahit Serbest, Ender Gör (Dk.
STAT:Mersin Stadyumu
HAKEMLER: Melih Aldemir, Mücahit Değirmenci, Batuhan Bıyıklı
YENİ MERSİN İDMANYURDU: Mücahit Serbest, Ender Gör (Dk. 64 Ümit Yasin Arslan), Gökcan Gelmen, Alper Uludağ, Atakan Aybastı (Dk. 88 Beratcan Sebat), Ali Doğan, Özgür Sert, Mustafa İnan, Oğuzhan Akgün (Dk. 75 Muhammet Akpınar), Umut Aydın (Dk. 75 İsa Güler), Furkan Güneş (Dk. 64 Uğur Can),
DİYARBEKİRSPOR: Cantuğ Temel, Mehmetcan Orhan, (Dk 46 Serkan Yıldız), Muhammed Ali Kurt, Kağan Bağış, Yasin Elmas, Ömer Çiçek (Dk. 65 Muhammed Emin Ergin), Ümit Bayraktar, Seymen Yağmur (Dk. 46 Mansur Çalar), Ahmet Mumin Papaker (Dk. 65 Halit Çokyaşar), İbrahim Halil Öner, Görkem Güven (Dk. 46 Muhammed Eren)
GOLLER: Dk. 8 Özgür Sert, Dk. 33 Furkan Güneş, Dk. 38 Oğuzhan Akgün, Dk. 45 Muhammed Ali Doğan (Yeni Mersin İdmanyurdu)
SARI KARTLAR: Dk 34 Ender Gör, Dk. 41 Umut Aydın (Yeni Mersin İdmanyuru), Dk. 29 Yasin Elmas, Dk. 42 Kağan Bağış) (Diyarbekirspor)
2’nci Lig Kırmızı Grup 29’uncu hafta maçında Yeni Mersin İdmanyurdu, sahasında Diyarbekirspor’u 4-0 mağlup etti.
Karşılaşmaya etkili başlayan Yeni Mersin İdmanyurdu, Özgür Sert ile öne geçti. Furkan Güneş’in şık golüyle farkı ikiyi çıkartan Kırmızı-lacivertliler Oğuzhan Akgün ve Muhammed Ali Doğan’ın golleriyle soyunma odasına 4-0 önde girdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmayınca Yeni Mersin İdmanyurdu sahadan 4-0 galip ayrıldı.
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