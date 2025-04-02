Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Yeni Mersin İdmanyurdu - Diyarbekirspor: 4-0

        STAT:Mersin StadyumuHAKEMLER: Melih Aldemir, Mücahit Değirmenci, Batuhan BıyıklıYENİ MERSİN İDMANYURDU: Mücahit Serbest, Ender Gör (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 16:18 Güncelleme: 02.04.2025 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni Mersin İdmanyurdu - Diyarbekirspor: 4-0
        ABONE OL

        STAT:Mersin Stadyumu

        HAKEMLER: Melih Aldemir, Mücahit Değirmenci, Batuhan Bıyıklı

        YENİ MERSİN İDMANYURDU: Mücahit Serbest, Ender Gör (Dk. 64 Ümit Yasin Arslan), Gökcan Gelmen, Alper Uludağ, Atakan Aybastı (Dk. 88 Beratcan Sebat), Ali Doğan, Özgür Sert, Mustafa İnan, Oğuzhan Akgün (Dk. 75 Muhammet Akpınar), Umut Aydın (Dk. 75 İsa Güler), Furkan Güneş (Dk. 64 Uğur Can),

        DİYARBEKİRSPOR: Cantuğ Temel, Mehmetcan Orhan, (Dk 46 Serkan Yıldız), Muhammed Ali Kurt, Kağan Bağış, Yasin Elmas, Ömer Çiçek (Dk. 65 Muhammed Emin Ergin), Ümit Bayraktar, Seymen Yağmur (Dk. 46 Mansur Çalar), Ahmet Mumin Papaker (Dk. 65 Halit Çokyaşar), İbrahim Halil Öner, Görkem Güven (Dk. 46 Muhammed Eren)

        GOLLER: Dk. 8 Özgür Sert, Dk. 33 Furkan Güneş, Dk. 38 Oğuzhan Akgün, Dk. 45 Muhammed Ali Doğan (Yeni Mersin İdmanyurdu)

        SARI KARTLAR: Dk 34 Ender Gör, Dk. 41 Umut Aydın (Yeni Mersin İdmanyuru), Dk. 29 Yasin Elmas, Dk. 42 Kağan Bağış) (Diyarbekirspor)

        2’nci Lig Kırmızı Grup 29’uncu hafta maçında Yeni Mersin İdmanyurdu, sahasında Diyarbekirspor’u 4-0 mağlup etti.

        Karşılaşmaya etkili başlayan Yeni Mersin İdmanyurdu, Özgür Sert ile öne geçti. Furkan Güneş’in şık golüyle farkı ikiyi çıkartan Kırmızı-lacivertliler Oğuzhan Akgün ve Muhammed Ali Doğan’ın golleriyle soyunma odasına 4-0 önde girdi.

        Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmayınca Yeni Mersin İdmanyurdu sahadan 4-0 galip ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uludağ'daki faciada can kaybı 3'e çıktı!
        Uludağ'daki faciada can kaybı 3'e çıktı!
        Lise eğitimi kısalıyor mu?
        Lise eğitimi kısalıyor mu?
        Adana'da korkunç kaza! 5 can kaybı var
        Adana'da korkunç kaza! 5 can kaybı var
        Bahçeli'den "Türkiye partisi" çağrısı
        Bahçeli'den "Türkiye partisi" çağrısı
        Hortumun havalandırdığı minibüs otomobilin üzerine düştü!
        Hortumun havalandırdığı minibüs otomobilin üzerine düştü!
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Çoban ile eşeğinin hazin sonu!
        Çoban ile eşeğinin hazin sonu!
        5 ay önce evlendi... Baba olacaktı... Magandaları uyardı katledildi!
        5 ay önce evlendi... Baba olacaktı... Magandaları uyardı katledildi!
        Volkan Konak'a veda günü
        Volkan Konak'a veda günü
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Her gün duş almak cilt için zararlı mı?
        Her gün duş almak cilt için zararlı mı?
        Macaristan'a "Netanyahu'yu tutukla" çağrısı
        Macaristan'a "Netanyahu'yu tutukla" çağrısı
        Polisiye filmi gibi... Çikolata ambalajından katil anneye ulaşıldı!
        Polisiye filmi gibi... Çikolata ambalajından katil anneye ulaşıldı!
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Akademisyen kadın da bu tuzağa düştü! Milyonluk dolandırıcılık!
        Akademisyen kadın da bu tuzağa düştü! Milyonluk dolandırıcılık!
        Trump'ın 'kurtuluş', dünya ticaretinin 'kabus' günü
        Trump'ın 'kurtuluş', dünya ticaretinin 'kabus' günü
        Wisconsin'da Elon Musk'a ağır kayıp
        Wisconsin'da Elon Musk'a ağır kayıp
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da! İşte günün sonuçları
        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da! İşte günün sonuçları
        Dev derbide ilk golün önemi büyük!
        Dev derbide ilk golün önemi büyük!

        Benzer Haberler

        Mersin'de seraları hortum vurdu
        Mersin'de seraları hortum vurdu
        Mersin'de hortum bazı seralara zarar verdi
        Mersin'de hortum bazı seralara zarar verdi
        Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı Ramazan Bayramı'nda 17 bin kişiyi ağırladı
        Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı Ramazan Bayramı'nda 17 bin kişiyi ağırladı
        Mersin'de sağanak ve dolu etkili oluyor
        Mersin'de sağanak ve dolu etkili oluyor
        Mersin'de hayatını kaybeden epilepsi hastası gencin üvey babası tutuklandı
        Mersin'de hayatını kaybeden epilepsi hastası gencin üvey babası tutuklandı
        Hatayspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Hatayspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti