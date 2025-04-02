Yeni Mersin İdmanyurdu - Diyarbekirspor: 4-0

Karşılaşmaya etkili başlayan Yeni Mersin İdmanyurdu, Özgür Sert ile öne geçti. Furkan Güneş’in şık golüyle farkı ikiyi çıkartan Kırmızı-lacivertliler Oğuzhan Akgün ve Muhammed Ali Doğan’ın golleriyle soyunma odasına 4-0 önde girdi.

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