4 kişiyi silahla araziye götürüp paralarını gasbettiler; 7 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesinde 4 kişinin silah zoruyla alıkonulup gasbedildiği ihbarıyla çalışma başlattı. Araştırmada 9 kişilik suç örgütünün, 4 kişiyi silah zoruyla araca bindirip kırsal araziye götürdükleri, hesaplarındaki paraları kendi hesaplarına transfer ettikleri, cep telefonlarını yağmaladıkları ve mağdurları da ailelerini arayıp fidye aldıktan sonra bıraktıkları belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen 7 ayrı adrese yönelik eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde 1 tabanca, 2 şarjör, 6 mermi, 50 uyuşturucu hap, 10 gram esrar, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ile 8 cep telefonu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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