Hatayspor, Eyüpsor maçının ardından

SÜPER Lig’in 30’uncu haftasında Hatayspor, Mersin’de karşılaştığı Eyüpspor’a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin ve Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş değerlendirmelerde bulundu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleden mağlup ayrıldıklarını söyleyen Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, “Evimizde kazanmak istediğimiz bir maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Eyüpspor bu ligin yukarıya yakın orta seviye takımlarından biri. Bugün onlar da iyi mücadele etti. Baktığımızda çok mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum. Özellikle ikinci yarıda elimizden geldiğince maçı çevirmek için mücadele ettik. Böyle maçlarda daha istekli olmanız lazım. Bireysel hatalardan yediğimiz gol bizi ilk yarı sendeletti. İkinci yarı takımın mücadelesi, isteği, arzusundan memnunum. Önümüzde 8 tane maçımız kaldı. Tabii ki işimiz biraz daha zorlaştı imkansıza yaklaştı ama yapacak bir şey yok önümüze bakacağız. Bundan sonra bütün maçları kazanmak için uğraşacağız alabildiğimiz bütün galibiyetleri almaya çalışacağız” dedi.

'HEDEFİMİZ İLK 5 İÇİNDE YER ALMAK'

Hatayspor'un saygıyı hak eden bir takım olduğunu belirten Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, son 5 maçın 3 günü kazanmış, kolay kolay pes etmeyen bir ekip olduğunu kaydetti.

Son 10 dakikaya kadar maçın kontrolünü ellerinde bulunduklarını dile getiren Yavaş, “Oyunun ritmi ve yönü tamamen bizim istediğimiz gibiydi bugün. İyi bir oyun oynuyoruz sadece sonuçlandırma bölgesinde daha yaratıcı olabilirdik. Bizim için çok önemli 3 puan aldık. Biz sezona ligde kalmak adına başlamıştık ve hedefe ulaştıktan sonra bir hedef ihtiyacı doğdu. Bunu ilk 5 olarak belirledik. Malumunuz Türkiye Kupası'nı kazanacak takım ilk 4'e girerse 5 de Avrupa'ya gidiyor. Hedefimiz bu doğrultuda. Bizim için çok önemli bir maçtı kazandığımız için çok mutluyuz. Şimdi önümüzde bir Adana Demirspor maçı var. Onlar da genç bir ekip. Onlar da bulundukları pozisyonu hak etmeyen bir oyun sergiliyorlar. Ciddi bir rakip olduklarını düşünüyoruz. O maçtan da alacağımız 3 puan bizi sezon sonuna kadar en azından ilk 5 için mücadele edecek duruma getirecektir” diye konuştu.