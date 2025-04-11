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        Kazada savrulan kamyonet, istinat duvarına çarptı; 1 ölü, 3 yaralı

        MERSİN'in Erdemli ilçesinde, otomobilin arkadan çarptığı kamyonet, köprü inşaatının istinat duvarına vurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 14:16 Güncelleme: 11.04.2025 - 14:20
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        Kazada savrulan kamyonet, istinat duvarına çarptı; 1 ölü, 3 yaralı
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        MERSİN'in Erdemli ilçesinde, otomobilin arkadan çarptığı kamyonet, köprü inşaatının istinat duvarına vurdu. Kazada kamyonetin sürücüsü Ali Arı (47), hayatını kaybetti, otomobildeki aynı aileden 3 kişi ise yaralandı.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında D-400 kara yolu Arpaçbahşiş mevkisinde meydana geldi. H.K.’nin kontrolünü yitirdiği 33 AAL 199 plakalı otomobil, aynı yöne giden Ali Arı'nın kullandığı 33 ARC 369 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kontrolün kaybolduğu kamyonet de köprü inşaatının istinat duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kamyonette sıkışan sürücü Arı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ali Arı'nın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Otomobilde yaralanan aynı aileden H.K., B.A. ve E.A. ise ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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