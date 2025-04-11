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        Birlikte yaşadığı kadını döverek öldüren sanık: Asla şiddet yanlısı bir koca olmadım

        MERSİN'de dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi Pınar Bayrak'ı (26) döverek öldüren Ziya Ecer (33), "Eşimi öldürmek niyetim yoktu, yapmadım da.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 17:46 Güncelleme: 11.04.2025 - 17:50
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        Birlikte yaşadığı kadını döverek öldüren sanık: Asla şiddet yanlısı bir koca olmadım
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        MERSİN'de dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi Pınar Bayrak'ı (26) döverek öldüren Ziya Ecer (33), "Eşimi öldürmek niyetim yoktu, yapmadım da. Yeni bir hayat kurmak için Mersin'e geldik. Çok cefasını çektim. Beni kıskanıyordu. Onun için bütün ailemi karşıma aldım. Asla şiddet yanlısı bir koca olmadım" dedi.

        Olay, geçen 3 Ağustos'ta Yenişehir ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ziya Ecer ve dini nikah ile birlikte yaşadığı, en büyüğü 7 yaşında 3 çocuğunun annesi Pınar Bayrak arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Ecer, Bayrak'ı darbetti. Baygın şekilde kanlar içerisinde kalan Pınar Bayrak, Ziya Ecer ve arkadaşı A.E. (32) tarafından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Pınar Bayrak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından Ecer ile evdeki delilleri kararttıkları iddia edilen arkadaşları A.E., N.B. (22), Ö.B. (25) ve R.B. (28) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ecer tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Mersin Cumhuriyet Savcılığı tarafından sanıklar hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu sanık Ziya Ecer'in 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan, tutuksuz sanıkların ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme' suçundan yargılanması talep edildi. İddianame, Mersin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın duruşması, bugün Mersin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Ecer, tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müşteki yakınları salonda hazır bulundu.

        'YAZDIKLARINI BEN UTANDIM OKUYUNCA'

        Duruşmada mahkemeye sosyal medya konuşmaları sunuldu. Ziya Ecer’in Pınar Bayrak'la olan konuşmalarından bahseden mahkeme başkanı içerisinde tehdit, hakaret ve aşağılama olduğunu söyledi. Mahkeme başkanı mesajlarla ilgili sanığa, "Senin yazdıklarını okuyunca ben utandım, soramıyorum yazdıklarını ama mesajlarda Pınar'ın sana karşı yazdığı kötü bir şey yok" diye konuştu.

        Bunun üzerine söz verilen sanık Ecer, "Beni çığırımdan çıkartıyordu. Mesajlar cımbızlanmış öncesi sonrası yok. Hepsi bana ait değil. Evden gidiyordu, çocuklara şiddet uyguluyordu. Eşimi öldürmek niyetim yoktu, yapmadım da. Yeni bir hayat kurmak için Mersin'e geldik. Çok cefasını çektim. Beni kıskanıyordu. Onun için bütün ailemi karşıma aldım. Asla şiddet yanlısı bir koca olmadım" ifadelerini kullandı.

        'KIZIM ŞİDDET MAĞDURU'

        Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Bayrak'ın annesi Evşen Doğru, kızının şiddet mağduru olduğunu söyledi. Doğru, "Pınar üzülmeyeyim diye bana yaşadıklarını pek anlatmazdı. Küçük kızım bana ablasının şiddet gördüğünü anlatırdı. Pınar ihanete uğradığı ve şiddet gördüğü için yanıma geldi. Sanık telefonda bana da küfretti, tehditler savurdu. Pınar çocukları için, yuvası için evine geri döndü. Olay günü aradım kızıma ulaşamayınca sanığı aradım. Bana kızımın iyi olduğunu söyledi. Telefona isteyince, telefonun kırıldığını söyledi. O ana kadar neler yaşandığını bilmiyordum" dedi.

        MAHKEME BAŞKANINDAN SANIĞA TEPKİ

        Bu sırada mahkeme başkanı Ziya Ecer’e "Neden sırıtıyorsun?" diye tepki gösterdi. Bunun üzerine sanık "Yalan söylüyor ondan" diye yanıtladı.

        'ÖLDÜĞÜNÜ BENDEN GİZLEMİŞLER'

        Savunmasına devam eden Evşen Doğru, "Sonrasında küçük kızım İrem aradı. Eve gitmemi istedi, tedirgin oldum. Ardından oğlum aradı, Pınar'ın hastaneye kaldırıldığını söyledi. Tanımadığım bir numara aradı. 'Pınar balkondan düştü' dedi, kapattı. Öldüğünü benden gizlemişler. Eve gittiğimde Pınar'ın öldüğünü söylediler. Neden kızımı öldürdün, ne istedin kızımdan. Yıllarca açlığa, şiddete dayandı. Şikayetçiyim, sizin adaletinize bırakıyorum" diye konuştu.

        'TELEFONDA ABLAMIN ŞİDDETE UĞRADIĞINA ŞAHİT OLDUM'

        Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Bayrak'ın kardeşi İrem Doğru ise şunları söyledi:

        "Olay günü öğle saatlerinde ablamla telefonda konuşuyorduk. Ablam evdeydi. Sanık içeri girer girmez önce küfretmeye ardından şiddet uygulamaya başladı. Ablamın, çocukların yalvarmalarına şahit oldum. Hepsini duydum. Birkaç dakika sonra telefon kapandı. Bir gün sonra kardeşim aradı. Pınar'ın hastaneye kaldırıldığını söyledi. Üniversite hastanesini aradım, yoğun bakımda olduğunu söylediler. Meğer o saatlerde vefat etmiş. Şikayetçiyim"

        Tutuksuz sanıklar da haklarındaki delil karartma iddialarını kabul etmeyip, beraatlarını istedi. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, Sanık Ziya Ecer'in tutukluluk halinin devamına karar verip, eksikliklerin giderilmesi, delillerin incelenmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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