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        Yeni Mersin İdmanyurdu - Belediye Derincespor: 2-0

        STAT:Mersin StadyumuHAKEMLER: Fatih Tokali, Harun Terin, Eren ÖksüzlerYENİ MERSİN İDMANYURDU: Mücahit Serbest - Ender Gör, Gökcan Gelmen (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 19:17 Güncelleme: 13.04.2025 - 19:20
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        Yeni Mersin İdmanyurdu - Belediye Derincespor: 2-0
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        STAT:Mersin Stadyumu

        HAKEMLER: Fatih Tokali, Harun Terin, Eren Öksüzler

        YENİ MERSİN İDMANYURDU: Mücahit Serbest - Ender Gör, Gökcan Gelmen (Dk. 90+4 Berat Can Sebat), Alper Uludağ, Atakan Aybastı (Dk. 88 Ümit Yasin Arslan), Muhammed Ali Doğan (Dk. 81 Zeynullah Türkay), Özgür Sert, Mustafa İnan, Oğuzhan Akgün (Dk. 88 İsa Güler), Umut Aydın, Furkan Güneş (Dk. 88 Uğur Can),

        BELEDİYE DERİNCESPOR: Doğukan Kaya - Haşim Sarman, Denizalp Özdemir (Dk. 82 Bedirhan Yıldız), İlyas Yılmazer, Eren Türkkal, Yiğit Canguru (Dk. 62 İlker Akar), Onur Taha Takır, (Dk. 46 Sercan Demirkıran) Tugay Güner (Dk. 56 Yunus Karakaya), Anıl Emre Yılmaz, Mustafa Batuhan Altıntaş, Ümitcan Ekşi (Dk. 46 İsa Nalbant)

        GOLLER: Dk. 15 Furkan Güneş, Dk. 21 Özgür Sert (Yeni Mersin İdmanyurdu)

        SARI KARTLAR: İsa Güler, Mustafa İnan, Ali Doğan, Mücahit Serbest (Yeni Mersin İdmanyurdu) - İlyas Yelmazer, Yiğit Canguru, İsa Nalbant, Anıl (Belediye Derincespor)

        2’nci Lig Kırmızı Grup 31’inci hafta maçında Yeni Mersin İdmanyurdu, sahasında Belediye Derincespor'u 2-0 mağlup etti.

        Karşılaşmaya etkili başlayan Yeni Mersin İdmanyurdu, Furkan Güneş ile öne geçti. Özgür Sert’in yerden sert vuruşuyla farkı ikiyi çıkartan Kırmızı-lacivertliler soyunma odasına 2-0 önde girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmayınca Yeni Mersin İdmanyurdu sahadan 2-0 galip ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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