Gitar eğitmeni, 7 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı (3)

VALİLİKTENAÇIKLAMA

Mersin'in Tarsus ilçesinde S.G.'nin gitar eğitimi verdiği 7 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanması ve iş yerinin de mühürlenmesiyle ilgili Mersin Valiliği, yazılı açıklamada bulundu. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"S.G. isimli şahıs hakkında, 2015 doğumlu bir çocuğa saz kursu verdiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla, çocuğun annesi Y.B. tarafından Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Benli Polis Merkezi Amirliği'ne şikayette bulunulmuştur. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli S.G., 22.04.2025 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Olay ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Müzik aletleri satan iş yeri, ruhsat amacı dışında yaptığı kurs faaliyetlerden dolayı mühürlenmiştir."