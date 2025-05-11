Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Toroslardan gelen 'karsambaç' serinliği

        MERSİN'in Silifke ilçesinde sıcak havanın kendisini hissettirmesi ile Toros Dağları'nın eteğinden çıkarılarak getirilen kar, pekmezli veya meyve şuruplu 'karsambaç' olarak serinlik sunuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 11:13 Güncelleme: 11.05.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Toroslardan gelen 'karsambaç' serinliği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MERSİN'in Silifke ilçesinde sıcak havanın kendisini hissettirmesi ile Toros Dağları’nın eteğinden çıkarılarak getirilen kar, pekmezli veya meyve şuruplu ‘karsambaç’ olarak serinlik sunuyor.

        Silifke’de, Toros Dağları eteklerinde bulunan Bulgar Bozoğlan Yaylası'ndan kar getiren Muzaffer Beslenti, kamyonetinin arkasında depolayarak pazarda satışa sunuyor. Poşetle satılan karlar 20 TL'den alıcı bulurken, pekmezli veya meyve şuruplu karsambaç olarak hazırlanan bardaklar ise yaklaşık 25 TL'den satılıyor. 20 yıldır bu işi yaptığını belirten Beslenti, "Bu geleneksel serinlik, yaz sıcağında doğal ve lezzetli bir alternatif arayanlar için birebir" dedi.

        Yerli halkın yanı sıra, tatil bölgelerine gelen yabancı turistler de bu lezzeti tatmak için pazarlara ilgi gösteriyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Anneler gerçekten ne ister?
        Anneler gerçekten ne ister?
        Ülkemizin büyük bölümü yağışlı! 3 uyarı birden yapıldı!
        Ülkemizin büyük bölümü yağışlı! 3 uyarı birden yapıldı!
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        Trump Filistin devletini tanıyacak mı?
        Trump Filistin devletini tanıyacak mı?
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 54 yaralı
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 54 yaralı
        Galatasaray şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta!
        Galatasaray şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta!
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        Holding önündeki cinayete 4 tutuklama
        Holding önündeki cinayete 4 tutuklama
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Mersin'de Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Mersin'de Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
        Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
        Mersin'de bisikletli çocuğun öldüğü kazaya ilişkin yeniden gözaltına alınan...
        Mersin'de bisikletli çocuğun öldüğü kazaya ilişkin yeniden gözaltına alınan...
        Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu şehit ve gazilerin annelerini ziyaret etti
        Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu şehit ve gazilerin annelerini ziyaret etti
        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir Anneler Günü'nü kutladı
        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir Anneler Günü'nü kutladı