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        Eve giren yılan, itfaiye görevlilerince yakalandı

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 21:56 Güncelleme: 20.05.2025 - 22:00
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        Eve giren yılan, itfaiye görevlilerince yakalandı
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        MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı.

        Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin alt katında yılan gören ev sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Evin içindeki yılanı özel aparat ile yakalayan itfaiye görevlileri, hayvanı gözetim altına alıp, daha sonra doğaya saldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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