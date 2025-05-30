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        İzinsiz eğitim sürüşü tartışmasında eğitmenin kolu ve kalçası kırıldı

        MERSİN'de sürücü adayı eğitmeni Barış Tunalı (48), eşine sürüş eğitimi vermek için eğitim alanına izinsiz giren Erkan Ü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 10:45 Güncelleme: 30.05.2025 - 10:50
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        İzinsiz eğitim sürüşü tartışmasında eğitmenin kolu ve kalçası kırıldı
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        MERSİN'de sürücü adayı eğitmeni Barış Tunalı (48), eşine sürüş eğitimi vermek için eğitim alanına izinsiz giren Erkan Ü.'nün itmesi sonucu düşerek kalçasını ve kolunu kırdı. Evde yatarak tedavi gören Tunalı, "Evin tek geçim kaynağı benim. Uzun bir süre çalışamayacağım. Aileme nasıl bakacağım bilemiyorum" dedi.

        Olay, 17 Mayıs'ta Yenişehir ilçesine bağlı Kocavilayet Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü adayı eğitmeni Barış Tunalı, bir kursiyere direksiyon eğitimi verdiği sırada, kurslara ait olmayan bir otomobilin eğitim alanına girerek dubaları devirdiğini gördü. Tunalı, eşine direksiyon eğitimi verdiği öğrenilen Erkan Ü.'yü uyarmak için yanına gitti. Tartışma sırasında dubalara tekme attığı iddia edilen Erkan Ü. tarafından itilen Tunalı, dengesini kaybedip düştü. Düşmenin etkisiyle yaralanan Tunalı, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalçası ve kolunda kırık oluşan Tunalı, ameliyata alındı. İhbarla olay yerine sevk edilen polis tarafından gözaltına alınan Erkan Ü., ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ameliyatın ardından taburcu edilen Tunalı’nın, evde yatarak tedavisi sürüyor.

        'İTMESİNİ BEKLEMİYORDUM'

        Sürücü eğitim alanına eğitici belgesi olmayanların girmesinin yasak olduğunu kaydeden Tunalı, "Orası bizlere ayrılmış bir alan. Bizler sürücü adaylarını güvenli, kurallara uygun bir şekilde eğitiyoruz. Olay günü bir aracın eğitim alanına girip, dubaları devirdiğini gördüm. Yanına giderek alanın sürücü kurslarına ayrılmış olduğunu söyleyerek, uyarıda bulunup dubaları düzelttim. Şahıs dubaları tekrar devirince aramızda tartışma çıktı. Önce dubalara tekme atan şahsın itmesi nedeniyle dengemi kaybedip düştüm. İtmesini beklemiyordum, düşünce kalçam ve kolum kırıldı. Hastanede ameliyata alındım. Hastanedeki tedavim bitince eve taburcu edildim" dedi.

        'SADECE YASAK OLDUĞUNU SÖYLEDİM'

        Olayın ardından gözaltına alınan Erkan Ü.'den şikayetçi olduğunu belirten Tunalı, "Hiçbir şekilde hakaret etmedim, fiziki müdahalede bulunmadım. Sadece sürücü eğitim alanında bulunmasının yasak olduğunu söyledim. Şu an yatağa bağımlıyım. Evin tek geçim kaynağı benim. Yaşlı anne ve babama ben bakıyorum. Uzun bir süre çalışamayacağım. Aileme nasıl bakacağım bilemiyorum" diye konuştu.

        'OĞLUMUN KİMSEYE ZARARI DOKUNMAZ'

        Barış Tunalı'nın annesi Hanife Tunalı (74) ise "Oğlumun kimseye zararı dokunmaz. Tartışma olur ama bu yapılan kabul edilemez. Şikayetçiyiz” ifadelerini kullandı.

        Öte yandan kentteki sürücü eğitmenleri, meslektaşlarının şiddete maruz kalmasına tepki gösterdi. Eğitmenler araçlarıyla bölgede konvoy yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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