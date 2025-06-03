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        Peçe takan husumetlisi tarafından çalıştığı atölyede öldürüldü (2)

        VURULMAANI KAMERADAMersin'de peçe takarak kadın kılığına giren M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 20:41 Güncelleme: 03.06.2025 - 20:45
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        Peçe takan husumetlisi tarafından çalıştığı atölyede öldürüldü (2)
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        VURULMAANI KAMERADA

        Mersin'de peçe takarak kadın kılığına giren M.A.'nın (17), ağabeyinin ölümünden sorumlu tutup husumet besleği Rıdvan Güner’i (35), çalıştığı oto tamir atölyesinde tabancayla vurarak öldürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, iş arkadaşlarıyla konuşan Güner'in, silahlı saldırıda vurulduktan sonra yığıldığı anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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