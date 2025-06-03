Peçe takan husumetlisi tarafından çalıştığı atölyede öldürüldü (2)
VURULMAANI KAMERADAMersin'de peçe takarak kadın kılığına giren M.
VURULMAANI KAMERADA
Mersin'de peçe takarak kadın kılığına giren M.A.'nın (17), ağabeyinin ölümünden sorumlu tutup husumet besleği Rıdvan Güner’i (35), çalıştığı oto tamir atölyesinde tabancayla vurarak öldürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, iş arkadaşlarıyla konuşan Güner'in, silahlı saldırıda vurulduktan sonra yığıldığı anlar yer aldı.
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