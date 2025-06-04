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        Kendisini ve 4 yaşındaki oğlunu jiletle yaraladı

        MERSİN'de Hacer Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 12:43 Güncelleme: 04.06.2025 - 12:45
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        Kendisini ve 4 yaşındaki oğlunu jiletle yaraladı
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        MERSİN'de Hacer Y. (38) jiletle önce kendi vücudunu ardından da 4 yaşındaki oğlu Ahmet Turan Y.'yi yaraladı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Hacer Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Hacer Y.’nin, 12 yaşındaki kızı Fatmanisa Y. de 3 yıl önce okulda arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

        Olay, merkez Toroslar ilçesine bağlı Çukurova Mahallesi’nde meydana geldi. Hacer Y. henüz belirlenemeyen nedenle jiletle önce kendisini ardından da oğlu Ahmet Turan’ı çeşitli yerlerinden yaraladı. Hacer Y.’nin çığlıkları üzerine gelen aile yakınları ve mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Gelen ambulansla anne ve oğlu Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hacer Y.’nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

        KIZI OKULDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

        Öte yandan, Hacer Y.'nin kızı 7'nci sınıf öğrencisi Fatmanisa Y. (12) 30 Kasım 2022'de okulda sınıf arkadaşı E.D. (12) tarafından tuvalette bıçaklanarak öldürülmüştü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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