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        Mersin'de pamuk deposunda yangın

        MERSİN'de Tırmıl Sanayi Sitesi'ndeki pamuk deposunda yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 10:22 Güncelleme: 14.06.2025 - 10:25
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        Mersin'de pamuk deposunda yangın
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        MERSİN'de Tırmıl Sanayi Sitesi'ndeki pamuk deposunda yangın çıktı.

        Akdeniz ilçesinde yer alan Tırmıl Sanayi Sitesi içindeki pamuk deposunda, sabah saatlerinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına, itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Ekipler, alevlerin büyümemesi ve diğer depolara sıçramaması için yoğun önlem aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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