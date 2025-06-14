Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de pamuk deposunda yangın (2)

        KONTROLALTINA ALINDI Mersin'in Akdeniz ilçesinde yer alan Tırmıl Sanayi Sitesi içindeki pamuk deposunda çıkan yangın, öğleden sonra kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 14:22 Güncelleme: 14.06.2025 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de pamuk deposunda yangın (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KONTROLALTINA ALINDI

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde yer alan Tırmıl Sanayi Sitesi içindeki pamuk deposunda çıkan yangın, öğleden sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        Örümcek ağına düşen İran
        Örümcek ağına düşen İran
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        ABD'li Senatör İsrail'in saldırısını kınadı
        ABD'li Senatör İsrail'in saldırısını kınadı
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        Hamaney'in evine koruma kalkanı
        Hamaney'in evine koruma kalkanı
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Romantik anlar
        Romantik anlar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Cinsel istismardan 27 yıl hapis cezası vardı! 'Cinci hoca' yakalandı!
        Cinsel istismardan 27 yıl hapis cezası vardı! 'Cinci hoca' yakalandı!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        "200 milyon Euro gelir bekliyoruz!"
        "200 milyon Euro gelir bekliyoruz!"

        Benzer Haberler

        Veliler, çocuklarının sırasında kitap okuyor
        Veliler, çocuklarının sırasında kitap okuyor
        Mersin'de pamuk deposunda yangın
        Mersin'de pamuk deposunda yangın
        Mersin'de pamuk deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Mersin'de pamuk deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Silifke Kaymakamı Aslaner, Almanya'dan gelen halk oyunları ekibini kabul et...
        Silifke Kaymakamı Aslaner, Almanya'dan gelen halk oyunları ekibini kabul et...
        Anamur'da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Fahri Tanıtım Kurulu...
        Anamur'da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Fahri Tanıtım Kurulu...
        Gülnar'da Babalar Günü dolayısıyla esnafa kravat hediye edildi
        Gülnar'da Babalar Günü dolayısıyla esnafa kravat hediye edildi