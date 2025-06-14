Mersin'de pamuk deposunda yangın (2)
KONTROLALTINA ALINDI Mersin'in Akdeniz ilçesinde yer alan Tırmıl Sanayi Sitesi içindeki pamuk deposunda çıkan yangın, öğleden sonra kontrol altına alındı.
KONTROLALTINA ALINDI
Mersin'in Akdeniz ilçesinde yer alan Tırmıl Sanayi Sitesi içindeki pamuk deposunda çıkan yangın, öğleden sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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