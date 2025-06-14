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        Tarsus'ta esnaflar arasında bıçak ve satırlı kavga; 1 ölü, 2'si polis 6 yaralı

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde, aynı pasajda esnaflık yapan iki grup arasında ücret anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçak ve satırlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si araya girmek isteyen polis memuru 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 23:27 Güncelleme: 14.06.2025 - 23:30
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        Tarsus'ta esnaflar arasında bıçak ve satırlı kavga; 1 ölü, 2'si polis 6 yaralı
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        MERSİN’in Tarsus ilçesinde, aynı pasajda esnaflık yapan iki grup arasında ücret anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçak ve satırlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si araya girmek isteyen polis memuru 6 kişi yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Tarsus ilçesi Yarenlik Alanı’nda bulunan Uğur İş Hanı Pasajı’nda meydana geldi. İddiaya göre, pasajda iş yeri bulunan iki grup arasında ücret anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçak ve satırların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Abdullah D.B. (25) baş ve karın bölgesinden, babası Ali B. (54) ise karın bölgesinden ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ali B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kavgaya karışan F.İ. (28), Ş.İ. (28) ve S.C.İ. (25) de çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan 2 polis memuru da hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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