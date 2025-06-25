'Akkuyu NGS, Gülnar ve çevresini sürdürülebilir kalkınmanın örnek bölgelerinden biri haline getiriyor'

AKKUYU NGS’ye ev sahipliği yapan Mersin’in Gülnar ilçesinin Belediye Başkanı Fatih Önge, Akkuyu NGS’nin ilçede önemli bir ekonomik-sosyal dönüşüm yarattığını söyledi. Bu dönüşümün doğru planlama ve kapsayıcı yerel yönetim anlayışıyla model bir kalkınma sürecine dönüştüğünün altını çizen Önge, “Akkuyu, bölge için yalnızca bir enerji projesi değil, aynı zamanda uzun vadeli kalkınmanın, sosyal dönüşümün ve yerel halkla birlikte yürütülen büyük bir gelecek vizyonunun adı” dedi.

Başkan Önge, “Türkiye’nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu NGS’nin ev sahibi ilçesi olan Gülnar, ülkemizin enerji yolculuğunda tarihi bir dönüşüme tanıklık ediyor. Yerel belediye olarak rolümüz, hem çevresel hem de sosyal boyutlarda güçlü toplum katılımı ve şeffaf iletişim sağlayarak bu büyük projeyi sorumlu bir şekilde yönetmektir” ifadelerini kullandı.

Önge, şunları söyledi:

“Nükleer güvenlik gibi yüksek hassasiyet gerektiren projelerde, yerel yönetimlerin bilgiye erişimi, karar süreçlerine katılımı ve toplumsal iletişimi güçlü biçimde yürütebilmesi kritik önemdedir. Gülnar olarak, nükleer güvenliği ve yerel kalkınmayı bir arada yürüterek geleceğe emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.”

Akkuyu ile ilçeye yönelen yatırım ve nüfus hareketi, her alanda somut sonuçlar doğurmaya başladı. Karayolları yeniden düzenleniyor, emlak piyasası hareketleniyor. Santralin inşa süreciyle doğrudan bağlantılı olan bu gelişmeler, yerel esnafın, taşımacılığın ve hizmet sektörünün ekonomisine yansıyor. Akkuyu NGS ile bölgede sadece ekonomik yapı değil, sosyal yaşam da değişiyor. Yeni okullar, sağlık merkezleri, spor salonları ve sosyal tesisler açılıyor. Bu durumun sürdürülebilir olması gerektiğini vurgulayan Önge, şunları söyledi: “Nükleer güvenlik gibi yüksek hassasiyet gerektiren projelerde, yerel yönetimlerin bilgiye erişimi, karar süreçlerine katılımı ve toplumsal iletişimi güçlü biçimde yürütebilmesi kritik önemdedir. Gülnar olarak, nükleer güvenliği ve yerel kalkınmayı bir arada yürüterek geleceğe emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.” EĞİTİM VE İNSAN KAYNAĞINA YAPILAN YATIRIM ARTIYOR Santralin inşaat süreciyle birlikte artan iş gücü ihtiyacı, bölgede özellikle mühendislik ve teknik eğitime ilgiyi artırdı. Üniversitelerde nükleer mühendislik programlarına talep artıyor. Nükleer alanda nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile AKKUYU NÜKLEER A.Ş. arasında imzalanan protokol çerçevesinde kurulan Silifke Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de bölge gençlerinden ilgi görüyor. Yerel halktan birçok kişi Akkuyu NGS’de teknik personel ya da destek hizmetlerinde çalışmaya başladı. Özellikle kadınların da bu süreçte yer alması teşvik ediliyor. Akkuyu’da kadın mühendislerin, çevre teknikerlerinin ve sağlık personelinin istihdamı; toplumsal cinsiyet eşitliği açısından da olumlu bir model oluşturuyor.

NÜKLEER ENERJİ, SOSYOEKONOMİK DÖNÜŞÜMLE BİRLİKTE ANILIYOR Nükleer santrallerin dünya genelindeki etkilerine bakıldığında, sadece enerji üretimiyle sınırlı kalmadığı, aynı zamanda çevresindeki bölgelerde ciddi sosyal ve ekonomik değişimler yarattığı görülüyor. Gülnar’ın bugün yaşadığı değişim, bu uluslararası örneklerle benzer dinamiklere sahip. Uzmanlara göre, Akkuyu NGS, sadece bir enerji santrali değil; aynı zamanda Mersin bölgesine yayılan bir gelişme dalgasının da tetikleyicisi olacak. Novovoronej’den Sosnovy Bor’a, Bruce’tan Gravelines’e uzanan bu güçlü referanslar, Akkuyu’nun Mersin için ne ifade ettiğini daha net gösteriyor. NOVOVORONEJ, GÜLNAR’A IŞIK TUTAN MODEL Akkuyu NGS’nin Rusya’daki referansı Novovoronej NGS, enerjiden istihdama kadar sağladığı katkıyla Türkiye’deki yatırıma örnek oluyor. 1960’larda 3 bin nüfuslu bir tarım kasabasıyken bugün 30 bin kişilik modern bir kente dönüştü. İkinci faz ünitelerin devreye girmesi 3.500 ek istihdam yaratırken; Rosatom’un “Nükleer Şehir” programı kapsamında teknoloji parkı, modern hastane ve STEM odaklı lise kurularak yaşam standartları yükseltildi.