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        Mersin'de denizde boğulan kadının kimliği belirlendi

        MERSİN'in Silifke ilçesinde gece serinlemek için girdiği denizde boğulan kadının Şırnak Barosu'na kayıtlı Avukat Pırşenk Bartan (46) olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 11:32 Güncelleme: 03.07.2025 - 11:35
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        Mersin'de denizde boğulan kadının kimliği belirlendi
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        MERSİN’in Silifke ilçesinde gece serinlemek için girdiği denizde boğulan kadının Şırnak Barosu’na kayıtlı Avukat Pırşenk Bartan (46) olduğu belirlendi.

        Olay, dün saat 23.00 sıralarında ilçenin Atakent-Yapraklı Koy sahilinde meydana geldi. Gece serinlemek için denize giren kimliği belirsiz kadın, dalgalarla açığa sürüklenmeye başladı. Kadının denizde çırpındığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin denizde yaptığı aramada akıntıyla sürüklenen kadının cansız bedenine ulaşıldı. Kadının cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

        Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine, cesedi bulunan kadının Şırnak Barosu’na kayıtlı avukat Pırşenk Bartan olduğu belirlendi. Bartan’ın tatil için Şırnak’tan Mersin’e geldiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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