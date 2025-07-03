Mersin'de denizde boğulan kadının kimliği belirlendi

Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine, cesedi bulunan kadının Şırnak Barosu’na kayıtlı avukat Pırşenk Bartan olduğu belirlendi. Bartan’ın tatil için Şırnak’tan Mersin’e geldiği öğrenildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında ilçenin Atakent-Yapraklı Koy sahilinde meydana geldi. Gece serinlemek için denize giren kimliği belirsiz kadın, dalgalarla açığa sürüklenmeye başladı. Kadının denizde çırpındığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin denizde yaptığı aramada akıntıyla sürüklenen kadının cansız bedenine ulaşıldı. Kadının cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

MERSİN’in Silifke ilçesinde gece serinlemek için girdiği denizde boğulan kadının Şırnak Barosu’na kayıtlı Avukat Pırşenk Bartan (46) olduğu belirlendi.

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