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        Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı (2)

        KONTROLALTINDAMersin'in Mut ilçesinin Hisar Mahallesi'nde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan 2 saatlik müdahale ile saat 17.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 17:19 Güncelleme: 03.07.2025 - 17:19
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        Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı (2)
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        KONTROLALTINDA

        Mersin'in Mut ilçesinin Hisar Mahallesi'nde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan 2 saatlik müdahale ile saat 17.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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