Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı (2)

Mersin'in Mut ilçesinin Hisar Mahallesi'nde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan 2 saatlik müdahale ile saat 17.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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