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        Motosikletin trafik ışıklarında bekleyen minibüse çarptığı kaza kamerada

        MERSİN'de motosikletiyle trafik lambalarında bekleyen minibüse arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 10:53 Güncelleme: 13.07.2025 - 10:55
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        Motosikletin trafik ışıklarında bekleyen minibüse çarptığı kaza kamerada
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        MERSİN'de motosikletiyle trafik lambalarında bekleyen minibüse arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Motosikletin kamerasına yansıyan kazada, sürücünün başka yöne baktığı görüldü.

        Kaza, önceki gün Erdemli-Silifke kara yolunda meydana geldi. İsmi açıklanmayan kadının kullandığı motosiklet, trafik lambalarında bekleyen minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü yola savruldu. Çevredekiler ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Öte yandan, kaza motosikletin kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün etrafı izlerken minibüse arkadan çarptığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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