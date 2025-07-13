Motosikletin trafik ışıklarında bekleyen minibüse çarptığı kaza kamerada
MERSİN'de motosikletiyle trafik lambalarında bekleyen minibüse arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
MERSİN'de motosikletiyle trafik lambalarında bekleyen minibüse arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Motosikletin kamerasına yansıyan kazada, sürücünün başka yöne baktığı görüldü.
Kaza, önceki gün Erdemli-Silifke kara yolunda meydana geldi. İsmi açıklanmayan kadının kullandığı motosiklet, trafik lambalarında bekleyen minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü yola savruldu. Çevredekiler ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Öte yandan, kaza motosikletin kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün etrafı izlerken minibüse arkadan çarptığı görüldü.
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