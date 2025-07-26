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        Mersin'de anne ile kızı öldürüldü

        MERSİN'de Türkan Söylemez (56) ve kızı Aygül Çınar (26) evlerinde başlarından tabancayla vurularak öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 12:46 Güncelleme: 26.07.2025 - 12:50
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        Mersin'de anne ile kızı öldürüldü
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        MERSİN'de Türkan Söylemez (56) ve kızı Aygül Çınar (26) evlerinde başlarından tabancayla vurularak öldürüldü. Çınar'ın kayınbiraderi Ö.Ç., şüpheli olarak aranıyor.

        Olay, gece saatlerinde Akdeniz ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde 5720 Sokak’ta meydana geldi. Evden gelen silah seslerini duyan mahalleli 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Eve gelen sağlık ekipleri Türkan Söylemez ve kızı Aygül Çınar’ı kanlar içinde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde başından vurulan Türkan Söylemez'in öldüğü belirlendi. Yaralanan Söylemez'in evli kızı Aygül Çınar ise Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çınar da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, evden çıkıp kaçtığı belirtilen Aygül Çınar'ın kayınbiraderi Ö.Ç. aranıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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