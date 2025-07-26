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        Silifke'de orman yangını (3)

        20SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDIMersin'in Silifke ilçesine bağlı Bahçederesi Mahallesi'nde çıkan orman yangını 20 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 23:50 Güncelleme: 26.07.2025 - 23:50
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        Silifke'de orman yangını (3)
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        20SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

        Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Bahçederesi Mahallesi'nde çıkan orman yangını 20 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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