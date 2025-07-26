Silifke'de orman yangını (3)
20SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDIMersin'in Silifke ilçesine bağlı Bahçederesi Mahallesi'nde çıkan orman yangını 20 saatte kontrol altına alındı.
20SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI
Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Bahçederesi Mahallesi'nde çıkan orman yangını 20 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
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