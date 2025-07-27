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        Aşırı sıcakta tavukları buzlu suyla serinletiyor

        MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde bir çiftlikte aşırı sıcaktan etkilenen tavuklar, işletme sahibi Vedat Tanrıverdi tarafından üzerlerine buzlu su sıkılarak serinletiliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 10:19 Güncelleme: 27.07.2025 - 10:25
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        Aşırı sıcakta tavukları buzlu suyla serinletiyor
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        MERSİN’in Çamlıyayla ilçesinde bir çiftlikte aşırı sıcaktan etkilenen tavuklar, işletme sahibi Vedat Tanrıverdi tarafından üzerlerine buzlu su sıkılarak serinletiliyor.

        İlçede 38 dereceye kadar çıkan sıcak havadan vatandaşlar kadar hayvanlar da etkileniyor. Bağçatağı Mahallesi'nde tavuk yetiştiriciliği yapan Vedat Tanrıverdi de kümeslerindeki 10 bin tavuğu serinletmek için ilginç bir yol buldu. Tanrıverdi, sırt pompasına doldurduğu buzlu suyu kümeste gezerek tavukların üzerlerine sıkmaya başladı. Gün içinde sık sık tavuklara su sıkan Tanrıverdi, bu şekilde hayvanları korumaya çalıştığını söyledi. Son yılların en sıcak günlerini yaşadıklarını belirten Vedat Tanrıverdi, “Kümeslerimde toplam 10 bin tavuk var. Aşırı sıcakta telef olmasından endişe ediyorum. Onlar da insanlar gibi sıcaktan etkileniyor. Ben de böyle bir yöntem buldum. Gün içerisinde sık sık kümesleri gezerek tavuklara buzlu su sıkıyorum. Bu şekilde telef olmasını önlemeye çalışıyorum” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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