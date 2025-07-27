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        Hastane çalışanını öldürümesine ilişkin soruşturmada 2 kardeş tutuklandı

        MERSİN'in Mut ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada hastane çalışanı Esat Veli Şencan'ın (35) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 18:02 Güncelleme: 27.07.2025 - 18:05
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        Hastane çalışanını öldürümesine ilişkin soruşturmada 2 kardeş tutuklandı
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        MERSİN'in Mut ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada hastane çalışanı Esat Veli Şencan'ın (35) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan H.V.G. ve M.G. kardeşler tutuklandı.

        Olay, önceki gece ilçenin Deveci Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Mut Devlet Hastanesi'nde kayıt görevlisi olarak çalışan Esat Veli Şencan bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla görev yaptığı hastaneye kaldırdığı Şencan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Esat Veli Şencan'ın cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan H.V.G. ve M.G. kardeşler tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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