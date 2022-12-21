Mersin'de görevi başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti

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MERSİN (AA) - Mersin'de, görevi başındayken kalp krizi geçiren doktor, yaşamını yitirdi.

İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde görev yapan 50 yaşındaki Hakan Palamut, dün başhekimlik binasında nöbetteyken kalp krizi geçirdi.

Durumu fark eden sağlık çalışanları tarafından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Palamut, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Palamut için öğle namazına müteakip Akdeniz ilçesindeki Akel Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Palamut'un ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.

Palamut'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Akbelen Mezarlığı'nda toprağa verildi.



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