Bozyazı'da öğrenciler karnelerini aldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde düzenlenen törenle öğrencilere karneleri verildi.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Bozyazı İlkokulu'nda düzenlenen törene katılarak, öğrencilere karnelerini verdi.

Kaymakam Topsakaloğlu, öğrenci ve öğretmenlere iyi tatil geçirme temennisinde bulundu.

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