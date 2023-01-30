Mersin'de uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı sırada suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Taşucu Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı ihbarında bulunulan bir kişi takibe alındı.

Şüpheli, uyuşturucu ticareti yaptığı sırada suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının ev ve iş yerinde, 180 kök Hint keneviri, 310 gram esrar, 50 gram kenevir tohumu ve 20 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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