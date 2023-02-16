Mersin'in Aydıncık ilçesinde depremzedelere yemek dağıtıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Aydıncık ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından oluşturulan aşevinde depremzedelere yemek dağıtıldı.

Aydıncık Belediyesi ile ortaklaşa aşevi oluşturan gönüllü vatandaşlar, depremzedeleri söz konusu yere yönlendirmek için yol kenarında "ücretsiz çorba, çay, su" yazılı pankartlar taşıdı.

Aşevine gelen depremzedelere çıkartılan yemeklerden ikram edildi.

Hatay'ın Antakya ilçesindeki depremden etkilenen İsmet Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, gönüllülere ve belediye yetkililerine teşekkür etti.



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