Mersinli berber çift, yurda yerleştirilen depremzedeleri ücretsiz tıraş ediyor

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MERSİN (AA) - Mersin'in Aydıncık ilçesinde berberlik yapan karı koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından öğrenci yurdunda misafir edilen afetzedelerin saç sakal kesimi ve cilt bakımını ücretsiz yapıyor.

Hürriyet Mahallesi'nde berber dükkanı işleten Cemal ve Hamide Bayır çifti, afetzedelere destek olmak için gönüllü hizmet vermeye başladı.

Aydıncık Anadolu Lisesinin öğrenci yurdunda barınan depremzedeleri iş yerinde ağırlayan çift, saç ve sakal kesimi ile cilt bakımını ücretsiz gerçekleştiriyor.

Cemal Bayır, AA muhabirine, depremlerin ardından ilçeye gelenlere destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

İyilik seferberliğine katkı sunmak istediklerini belirten Bayır, "Yurtta kalan depremzedelere yardımcı oluyoruz, tıraşlarından ücret almıyoruz. Bizim de katkımız olsun istiyoruz." dedi.

Hamide Bayır da depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Depremin ardından Antakya'dan ilçeye gelen Hasan Çelikel ise afet nedeniyle tıraş olamadığını ifade ederek, "Arkadaşlar halimizi görünce bizi berbere getirdi. Burada tıraşımızı da yapıyorlar, yemeğimizi de veriyorlar. Allah devletimize zeval vermesin. Hayırseverlere bol kazançlar diliyorum." diye konuştu.





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