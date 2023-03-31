Silifke'de örtü altında yetiştirilen muzda 40 bin ton rekolte bekleniyor

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MERSİN (AA) - Türkiye'nin yaş meyve sebze üretim merkezlerinden Mersin'in Silifke ilçesinde, örtü altında 5 bin dönüm alanda yetiştirilen muzda hasat devam ediyor.



Seralardan toplanan muz, özel işleme tesislerinde aşamalardan geçirildikten sonra paketlenerek iç piyasaya gönderiliyor.

Silifke Ziraat Odası Meclis Başkanı Gökhan Özdamar, 15 dönümlük serada muz üretimi yaptığını belirtti.

Örtü altı üretimde hasadın sürdüğünü dile getiren Özdamar, Silifke ilçesinde 5 bin dönüme yakın alanda muz yetiştirildiğini söyledi.

Özdamar, bu yıl 40 bin ton civarında rekolte bekledikleri muzun kilogramının şu anda 15,5 liradan alıcı bulduğunu kaydetti.

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