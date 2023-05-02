Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin İş Dünyası Buluşması'nda konuştu: (2)

MERSİN (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Çukurova Bölgesel Havalimanı'na ilk uçağı Allah'ın izniyle bu hafta test sürüşü yapmak üzere indirmiş olacağız." dedi.

Nebati, bir otelde düzenlenen Mersin İş Dünyası Buluşması'nda, kentte tamamlanan ve devam eden projeleri anlattı.

Kente dair güzel bazı haberlerinin olduğunu belirten Nebati, "Çukurova Bölgesel Havalimanı'na ilk uçağı Allah'ın izniyle bu hafta test sürüşü yapmak üzere indirmiş olacağız. Ayrıca, 11,7 kilometrelik havalimanı bağlantı yolunu da tamamladık. Yakın zamanda onu da hizmete alıyoruz. Haziran sonu itibarıyla inşallah tarifeli uçuşlarımızla Çukurova Bölgesel Havalimanı'na geleceğiz. İhracatçılarımıza, turizm sezonunu bekleyenlere ve iş dünyamıza, Mersinli hemşerilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Nebati, Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nun temel atma törenini çok kısa sürede yapacaklarını, Akdeniz Sahil Yolu'nda Aydıncık-Gözce arasında 3 tünel ve 1 viyadük olmak üzere toplam 5,6 kilometrelik yolun açılışa hazır durumda olduğunu dile getirerek kentte 2003-2023 yıllarında 13 baraj, 10 gölet, 50 sulama tesisi ve 75 taşkın koruma tesisi olmak üzere 166 tesisin hizmete alındığını anlattı.

Yapılan ve yapılacak yatırımlarla Mersin'de tarımın, ticaretin, turizmin, ulaşımın ve diğer alanın gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceklerini vurgulayan Bakan Nebati, şehrin kalkınması için birlikte çalışarak hayırlı sonuçlar alacaklarını aktardı.

Nebati, Türkiye'de geçmişte hayal olan birçok şeyin somutlaştırıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Biz, Ayasofya'nın müzeden camiye çevrilmesinden sonra 'Gerekirse Sultanahmet'i de müzeye çeviririz' diyenlere rağmen çalışıyoruz, üretiyoruz. Biz daha 1990'lı yıllarda kendisini ifade etmekte zorlanan, utanan, korkanların şimdi çıkıp 'Ben Aleviyim' diyebilecek özgürlüğünü sağlayan bir iktidarın bakanı olarak söylüyoruz bunları. Kendisini hiçbir şekilde ötekileştirmeyen, ayrı görmeyen, 'onlar' diye bakılmayan, tamamının biz olarak görüldüğü bir iktidarın bakış açısıyla konuşuyoruz ve söylüyoruz. Hiç kusura bakmayın siz ötekileştirdiniz, biz 'biriz, beraberiz' dedik. Siz kendi mensup olduğunuz mezhebi ifade etmekten utandınız, biz size 'mezhebinizin özelliklerini çıkın rahat bir şekilde söyleyin' özgürlüğünü sağladık. Siz Tunceli derken biz 'Dersim' demeyi öğrettik sizlere. Siz Kürtlere 'Kürtçe konuşamazsınız' dediğinizde 'Kürtler konuşabilir' dedik."

- "Mersin'e hizmet etmeye geldik"

Nebati, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yollarda olduğunu belirterek "Biz Togg ile geldiğimizde kavga etmeyi sevenler çıktılar dediler ki 'kavga edelim'. Yahu kavga geride kaldı, biz kavga etmiyoruz, etmeyeceğiz. Biz Mersin'e hizmet etmeye, hizmetkar olmaya geldik çünkü hizmetkar da güler yüzlü olmak zorunda, güler yüzlü olacağız diyoruz. Hala kavgaya çekmeye çalışıyorlar. Ya sen ne yapacaksın, ne ürettin? Taş üstüne taş koydun mu? Aynaya bakarak kendinle kavga edebilirsin. Benimle kavga etme, biz kavga etmeye gelmedik. Biz Mersin'e hizmet etmeye geldik." dedi.

Vatandaşların Togg'a imrenerek baktığını vurgulayan Nebati, "Şimdi Türkiye'nin her tarafına araçlarımız dağılıyor. Araçlarımızı kullanıyoruz. Ne adı? Togg. Merak etmeyin tok da böyle. 1970'li, 80'li yıllarda hep 'Arabanın kapısını kapatıyorsun ne kadar da tok' diyorlardı değil mi? Bizim arabanın kapısı da tok bataryası da sağlam. Teknolojiyi yakaladık, gidiyoruz." diye konuştu.

Nebati, Türkiye'nin savunma alanındaki yatırımlarını anlatarak şunları kaydetti:



"Bak bizim İHA'larımıza, SİHA'larımıza, terörist kafasını çıkaramıyor. Ne diyorlar? 'Ben 3 ayda vize alacağım' diyor. Hafifliğe bakın ya. Ne veriyorsun karşılığında? 'Suriye'den çıkacağım' diyor. Başka ne vereceksin? Güney Kıbrıs'ı tanıyacaksın, Doğu Akdeniz'i boşaltacaksın, hafifliğe bakın. Bir vize uğruna ülkenin geleceğini peşkeş çekiyorsun. Beka, vatan, millet, derdi yok, 'Vize alacağım bunlara boyun eğeceğim, kasanın anahtarını da IMF'ye vereceğim'. Yazıklar olsun."

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS), İstanbul'un elektrik ihtiyacını karşılayacak seviyede olduğunun bilgisini veren Nebati, 27 Nisan'da Türkiye'nin nükleer tesise sahip olduğunun tescillendiğini belirtti.

Nebati, Türkiye'nin küresel bir güç olmasının durdurulamayacağını vurgulayarak "Türkiye, küresel sarsıntılar devam ederken 1990'lı yıllarda olduğu gibi koalisyon hükümetlerinin istikrarsız gelgitlerine bir kez daha teslim olmayacak. Türkiye, Türkiye Yüzyılı'na adım attı, atmaya da devam edecek inşallah. İnanıyorum ki dün olduğu gibi bugün de Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda Mersin'imizin ve ülkemizin yarınlarına birlikte yön vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından program, basına kapalı soru cevap bölümüyle devam etti.

(Bitti)

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