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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Aydıncık'ta konuştu:

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Aydıncık'ta konuştu:

MERSİN (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bu seçim, ya ülkeyi peşkeş çekerek sadece bir vize uğruna verenlerin ya da İHA'larla SİHA'larla teröristlerin kafasına bomba atanların, bayrağını yere indirmeyenlerin seçimi olacak." dedi.

AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Nebati, partisinin Aydıncık İlçe Başkanlığı önünde seçim otobüsünden vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Nebati, kente "hizmetkar" olmaya geldiğini belirtti.

Nebati, Mersin'deki çalışmalarının başarılı gittiğini ifade ederek, "Bundan sonra çok daha fazla çalışacağız. Biz de inşallah sizin temsilciniz olarak Meclis'te çalışacağız. Bahçelerdeki her çiçeğin kokusunu bileceğiz ve bu güzel kentin dağına, taşına, her karış toprağına elimiz, terimiz karışacak. İnşallah bu seçim sürecinde de bir elin parmakları gibi kenetleneceğiz. Mutluluğumuzu paylaşarak büyüteceğiz." diye konuştu.

Kentteki tüm mahallelerde yapım işlerinin sürdüğünü dile getiren Nebati, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda test uçuşunun gerçekleştirildiğini, Mersin-Gazimağusa seferlerine katılacak ADA 74 feribotunun hizmete girdiğini anlattı.

Bakan Nebati, ilçede 2021'de meydana gelen orman yangınının ardından konutlar için çalışma başlattıklarını anımsatarak, "Hak sahipleri belli oldu. Şimdi yer seçimini ve imar planını da yaptık. Projeyi hazırladık ve dün itibarıyla da ihaleyi yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Aydıncık Yat Limanı'mızda çalışmalar devam ediyor, elhamdülillah yarısı tamamlandı. 160 yat ve 3 iskeleye sahip. Restoranlar ve konaklama yerleri olacak. Bu da 180 milyon liraya mal olacak. Aydıncık'a yakışır." dedi.

- "Al o vizeyi başına çal"

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avrupa Birliği'ne vizesiz giriş vaadine değinen Nebati, şunları kaydetti:

"Adam çıkmış diyor ki 'Ben Avrupa Birliği'ne vizeyi 3 ayda kaldıracağım.' Karşılığında ne veriyorsun? Bize yazılı olarak bildirmişler. Talepleri karşılığında diyor ki 'Suriye'den çıkacaksın.' Çıkınca ne olacak? Bombalar tekrar sağda, solda, Türkiye'de patlayacak. İki, 'Teröristleri serbest bırakacak, terörle mücadele yasasını değiştireceksin.' Hemen onu da değiştiriyor. Üç, 'Güney Kıbrıs'ı tanıyacaksın, Doğu Akdeniz'i boşaltacaksın, Libya'ya gitmeyeceksin, Türkiye kabuğuna çekilecek.' Al o vizeyi başına çal. Biz bu ülkeyi kanımızla savunuruz. Bunlar, nerede yaşadıklarını bilmiyorlar. 'Tek bayrak' dediğimizde biz, sadece ay yıldızlı bayrağı elimizde tutar ve ezan sesimizle beraber yüreklere kadar yükseltiriz. Bunlar iyi duysunlar. Biz bundan taviz vermeyiz. Sen gidip vizeler için bir hesap kitap, IMF'ye ekonominin kasasını teslim etmek için pazarlıklar yapabilirsin. Ama unutma, biz biriz, iriyiz, diriyiz, hep beraber Türkiye'yiz. Cumhur İttifakı, onun için her yerde 'Biz Türkiye'yiz' diyor."

Nebati, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin önemine vurgu yaparak, "Bu seçim, bir beka meselesidir. Yörükler'in canhıraş çalışacağı, Diyarbakırlısıyla, Edirnelisiyle, Kayserilisiyle, Karslısıyla, Ağrılıysa ter dökeceği bir seçimdir. Bu seçim, ya ülkeyi peşkeş çekerek sadece bir vize uğruna verenlerin ya da İHA'larla SİHA'larla teröristlerin kafasına bomba atanların, bayrağını yere indirmeyenlerin seçimi olacak." ifadelerini kullandı.

Programa Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan ve bazı milletvekili adayları da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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