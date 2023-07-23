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        Mersin'de 12 düzensiz göçmen yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 10:11
        Mersin'de 12 düzensiz göçmen yakalandı

        MERSİN (AA) - Mersin'de yurda yasa dışı yollarla giren 12 yabancı uyruklu yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, düzensiz göçle mücadele kapsamında Tarsus, Erdemli, Silifke, Gülnar, Bozyazı ve Anamur ilçelerinde huzur uygulaması yapıldı.

        Uygulamada, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 12 düzensiz göçmen yakalandı, mevzuata uygun hareket etmediği tespit edilen 49 yabancı uyrukluya da 145 bin 980 lira ceza kesildi.

        İşlemlerin ardından 12 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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