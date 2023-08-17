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        Ata mirası araziyi hünnapla gelir kapısına dönüştürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 11:12
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        Ata mirası araziyi hünnapla gelir kapısına dönüştürdü
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        MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, babasından kalan arazide içerdiği besin değeri dolayısıyla "ölümsüzlük meyvesi" olarak da bilinen hünnap yetiştirmeye başlayan çiftçi, bu yıl 15 ton rekolte bekliyor.

        İlçede yaşayan çiftçi İbrahim Gül'ün, 2021'de Yunusoğlu Mahallesi'ndeki ata mirası 7 dekarlık alanda ektiği hünnap meyvesi fidanları gelir kapısına dönüştü.

        Geçen yıla göre iki katından fazla ürün vermeye başlayan bahçede hasat mesaisi başladı.

        Tarım işçilerinin ağaç dallarından özenle topladığı hünnap meyveleri, kasalara yerleştirildi.

        İçerdiği besin değeri dolayısıyla halk arasında "ölümsüzlük meyvesi" ve "Çin hurması" olarak da bilinen ürün, kamyonlara yüklenerek Türkiye'nin farklı illerine gönderildi.

        - "Çok kıymetli bir meyve"

        Çiftçi Gül, AA muhabirine, babasından kalan arazide uzun yıllar meyve ve sebze yetiştirdiğini söyledi.

        Ata mirası arazisinden daha fazla gelir etmek amacıyla 2 yıl önce hünnap yetiştirmeye başladığını anlatan Gül, ürünün ilk meyvelerini geçen yıl aldığını belirtti.

        Gül, hünnap meyvesini geçmişte aile büyüklerinin de hastalığa yakalanmamak için tarım arazilerinin belli bölümlerinde yetiştirdiğini söyledi.

        Ailesinden kalan arazide geleneği sürdürmek için 2 yıl önce ekim yaptığını anlatan Gül, bağışıklık sistemini güçlendirilmesi ve kan dolaşımını geliştirilmesi dolayısıyla hünnap meyvesine her geçen gün ilginin arttığını dile getirdi.

        Gül, hasada başladıkları bahçesinde verim artışı gözlemlediklerini belirterek, şöyle konuştu:

        "Bahçemiz ikinci yılından itibaren daha çok meyve vermeye başladı. Her bir ağaç 100 kilograma kadar ürün veriyor. Şu anda yetiştirdiğimiz hünnaplarımızı başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir ve Bursa'ya çok rahat bir şekilde pazarlıyoruz. Artık kendine göre güzel bir pazarı oldu. Bu meyveyi kuruttuğunuz zaman da kuruyemişçiler tarafından satılıyor. Çok kıymetli bir meyve. Bu bölgede bunun yaygınlaşmasını sağlıyoruz."

        Gül, dalında kilogramı 40 lira olan hünnabın piyasada 60-100 lira arasında satışa sunulduğunu, kurusunun ise 200 liraya kadar çıktığını kaydetti.

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