Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Kelenderis Antik Kenti'nde yaklaşık 2 bin 300 yıllık tanrıça Hekate figürü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kelenderis Antik Kenti'nde yaklaşık 2 bin 300 yıllık tanrıça Hekate figürü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'deki Kelenderis Antik Kenti'nde yaklaşık 2 bin 300 yıllık olduğu sanılan 3 başlı tanrıça Hekate figürü ile Helenistik döneme ait seramiklere ulaşıldı.

        Çok sayıda medeniyetin izlerini taşıyan Aydıncık ilçesindeki antik kentte sezon kazıları, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Batman Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mahmut Aydın başkanlığındaki ekip tarafından yürütülüyor.

        İçerisinde Roma dönemine ait hamam, odeion (müzikal faaliyetlerin yapıldığı yer), bazilikal planlı kilise ve mozaiklerin bulunduğu Kelenderis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları 36 yıldır devam ediyor.

        Yıl boyunca kazı ve koruma çalışmalarının devam ettiği antik kentte, bu sezon önemli bulgulara rastlanılması kazı ekibini heyecanlandırırken, bölgenin en geç 2 yıl içerisinde turizme açılması planlanıyor.

        Kazı başkanı Mahmut Aydın, AA muhabirine, bu sezon kazı çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

        Amaçlarının antik kentte Roma dönemine ait odeionu tamamen ortaya çıkarmak olduğunu dile getiren Aydın, bölgede koruma çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.

        Aydın, bu sezonki kazılarda Roma dönemine ait tabanların ortaya çıkarıldığını ve bu taban altı dolgularında da Helenistik döneme ait yoğun miktarda seramik bulduklarını ifade etti.

        - 3 başlı Hekate figürü bulundu

        Kazı çalışmalarında, odeionun arkasındaki taban altı dolgularında figür bulunduğunu aktaran Aydın, şöyle devam etti:

        "Seramiklerin bulunduğu tabakadan 3 başlı Hekate figürü ele geçirildi. Yaklaşık 20 santimetre. 3 başı da tama yakın bir figür. Hekate kimdir ve Kelenderis'le ne alakası var diye baktığımızda, Muğla'da Lagina Antik Kenti'nde bir tapınağının olduğunu ve orada geçen bir yazıtta Hekate için 5 yılda bir düzenlenen yarışmalara katılan kentler arasında Kelenderis'in de sayıldığını biliyoruz. Ayrıca Hekate kutsal alanına saygı gösteren, oraya saldırmayacağını belirten kentler arasında Kelenderis'in de olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı Hekate figürünün bu kazı alanında ele geçirilmesi anlamlıdır. Yaklaşık 2300-2400 yıllık eser, Helenistik döneme ait olduğunu değerlendiriyoruz."

        - "Çok anlamlı bir eser"

        Aydın, eserin incelenmesinin ardından Silifke Müzesine teslim edileceğini belirterek, Hekate ile ilgili makale yazacaklarını da aktardı.

        Bu buluntunun Kelenderis'te bulunmasından dolayı mutluluk duyduklarını vurgulayan Aydın, "Çok büyük bir heyecan bizim için. Çok anlamlı bir eser. Buranın Lagina Tapınağı'na bağlı bir kent olduğunu, oraya saygı gösteren, oranın yarışmalarına katılan bir kent olduğunu biliyorduk ama bunu ispatlayan bir eserimiz yoktu. Bu yıl, zincirin halkalarının birbirini tamamladığını görüyoruz." diye konuştu.

        Aydın, hedeflerinin Kelenderis Antik Kenti'ni ziyaretçilere açmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Antik kentimizi turistlerle buluşturmak istiyoruz. Bunun için de Mersin Valiliğimizin destekleriyle çevre düzenleme projesi hazırlandı. Projemiz gerekli onaylar için bakanlığımız ile koruma kuruluna sevk edildi. En büyük hedefimiz burayı ören yerine dönüştürüp en geç 2 yıl içerisinde kültür ekonomisine kazandırmak. Bunun için de çalışmalarımız son hızla yürütülüyor. Bu anlamda alandaki çalışmalarımızı da bunun için yapıyoruz. Buranın çok yüksek bir turizm potansiyeli olduğunu öngörüyoruz."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        ABD'li kardeşler DNA raporuyla mirasa ortak!
        ABD'li kardeşler DNA raporuyla mirasa ortak!
        Prof. Dr. Gökçen Orhan hayatını kaybetti
        Prof. Dr. Gökçen Orhan hayatını kaybetti
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        İki bakan Togg direksiyonuna geçti
        İki bakan Togg direksiyonuna geçti
        "En az çeyrek final"
        "En az çeyrek final"
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        DSÖ, Eris varyantını "gözlem altındaki varyant" olarak güncelledi
        DSÖ, Eris varyantını "gözlem altındaki varyant" olarak güncelledi
        Kuzenlerin kavgası cinayetle bitti!
        Kuzenlerin kavgası cinayetle bitti!
        2023'te toplam 142.2 milyon TL ceza
        2023'te toplam 142.2 milyon TL ceza
        "Türkleri çok seviyorum"
        "Türkleri çok seviyorum"
        1 milyon TL ödüle rağmen... Tam 2 ay oldu... Umutlar tükeniyor!
        1 milyon TL ödüle rağmen... Tam 2 ay oldu... Umutlar tükeniyor!
        Askeri hastaneler: Yeni model nasıl olacak?
        Askeri hastaneler: Yeni model nasıl olacak?
        İnce tatil
        İnce tatil
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangını hakkında yeni iddia!
        ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangını hakkında yeni iddia!
        Maribor-Fenerbahçe maçında kavga!
        Maribor-Fenerbahçe maçında kavga!
        Meteoroloji açıkladı! Sıcak, rüzgar, yağmur...
        Meteoroloji açıkladı! Sıcak, rüzgar, yağmur...
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Malezya'da özel uçak düştü
        Malezya'da özel uçak düştü

        Benzer Haberler

        Hatayspor, yarın Mersin'de Kasımpaşa'yı konuk edecek
        Hatayspor, yarın Mersin'de Kasımpaşa'yı konuk edecek
        Mersin Valisi Pehlivan, Gülnar Kaymakamlığını ziyaret etti
        Mersin Valisi Pehlivan, Gülnar Kaymakamlığını ziyaret etti
        Mersin Ekonomi Platformu dönem başkanlığına Servet Özkaya getirildi
        Mersin Ekonomi Platformu dönem başkanlığına Servet Özkaya getirildi
        Mersin'de yılbaşından bu yana terör operasyonlarında yakalanan 57 zanlı tut...
        Mersin'de yılbaşından bu yana terör operasyonlarında yakalanan 57 zanlı tut...
        Ata mirası araziyi hünnapla gelir kapısına dönüştürdü
        Ata mirası araziyi hünnapla gelir kapısına dönüştürdü
        Mersin'de evinin bahçesinde uyuşturucu yetiştiren zanlı yakalandı
        Mersin'de evinin bahçesinde uyuşturucu yetiştiren zanlı yakalandı