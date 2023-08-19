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        Mersin'de elektrik akımına kapılan çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 13:46
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        Mersin'de elektrik akımına kapılan çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldü
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        MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk, 23 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Bolatlı Mahallesi'ndeki ikamette 28 Temmuz'da elektrik akımına kapılması sonucu yaralanan Yusuf Bağlan (13), Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Ailesine teslim edilen çocuğun cenazesi, mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.

        Evlerinin balkonunda elektrik kontağı nedeniyle akıma kapılan Bağlan, yaralanmıştı.

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