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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 22:49
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat: Mersin

        Hakemler: Mert Güzenge, Ali Tuna, Cemil Tunç

        Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Görkem Sağlam, Strandberg, Dele-Bashiru, Aburjania, Engin Can Aksoy, Fernandes, Burak Bekaroğlu, Bertuğ Yıldırım

        Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Tuncer Duhan Aksu, Omeruo, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, Aytaç Kara, Yasin Özcan, Gomis

        MERSİN (AA) - Trendyol Süper Lig'de, Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle maçlarını Mersin'de oynaması kararlaştırılan Hatayspor, kentte ilk defa seyircisinin karşısına çıktı.

        4.17'de oyunun durduğu sırada sahadaki oyuncular ve tribündeki taraftarlar alkışlarla 6 Şubat'ta depremde kaybedenleri andı, bazı taraftarlar sahaya çiçek attı.

        6. dakikada ceza sahası dışında sağ kanatta topu önünde bulan Kasımpaşa'dan Neto, bekletmeden uzak mesafeden vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

        18. dakikada sol kanatta Engin Can Aksoy’un pasıyla topla buluşan buluşan Hatayspor'dan Fernandes'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'te kaldı.

        29. dakikada Engin Can Aksoy’un ortasında ceza sahasında topla buluşan Bertuğ Yıldırım topuyla yaptığı vuruş üstten dışarı çıktı.

        32. dakikada Dele- Bashiru'nun pasıyla ceza sahasına giren Görkem Sağlam, 2 rakibini çalımladı, daha sonra savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.

        36. dakikada Engin Can Aksoy'un sol kanattan altı pas içerisine ortaladığı meşin yuvarlağı kaleci Gianniotis, uzaklaştırdı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

        - İlk yarıdan notlar

        Karşılaşma öncesinde 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden Atakaş Hatayspor çalışanları ile futbolcular Christian Atsu ile sportif direktör Taner Savut'un yer aldığı klip gösterildi.

        Bu sırada ısınmada olan iki takım futbolcuları çalışmalarını durdurarak klibi izledi. Bu sırada Hatayspor'a ev sahipliği yapan Mersin için stattan "Teşekkürler Mersin" anonsu yapıldı.

        Tribünde depremde hayatını kaybeden Christian Atsu ile sportif direktör Taner Savut'un fotoğrafının yer aldığı siyah afiş asıldı.

        Hatay ekibi, Mersin için tasarlanan lacivert mavi formayla çıkarken futbolcular, "Unutmayacağız" yazılı pankart taşıdı.

        Maç öncesinde depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

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