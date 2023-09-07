Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Mersin'in Toroslar ve Çamlıyayla ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 07.09.2023 - 11:28 Güncelleme: 07.09.2023 - 12:13
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında Toroslar ve Çamlıyayla ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 683 gram esrar, 534 kök Hint keneviri, 2 uyuşturucu likiti ve 7 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.