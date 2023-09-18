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        Mersin'de kuş tuzağına takılan bıldırcın kılavuzunu polis kurtardı

        Mersin'in Mezitli ilçesinde kurulan tuzağa takılan bıldırcın kılavuzu kuşu, polis ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 11:19 Güncelleme: 18.09.2023 - 11:24
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        Mersin'de kuş tuzağına takılan bıldırcın kılavuzunu polis kurtardı
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        Mersin'in Mezitli ilçesinde kurulan tuzağa takılan bıldırcın kılavuzu kuşu, polis ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, Bozön Mahallesi'nde yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Bölgede inceleme yapan HAYDİ ekipleri, bir ağacın dibine düzenekle kurulmuş sesli ve fileli tuzak buldu.

        Tuzağa takılan bıldırcın kılavuzu kuşunu fark eden ekipler, kurtardıkları kuşu doğaya bıraktı.

        Polis ekipleri, ele geçirdikleri tuzak malzemelerini Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

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