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        Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 19:33 Güncelleme: 19.09.2023 - 19:46
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        Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Kötekler Mahallesi Kışla mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 4 arazöz, 3 su tankı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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