Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Giriş: 19.09.2023 - 19:33 Güncelleme: 19.09.2023 - 19:46
Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Kötekler Mahallesi Kışla mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 4 arazöz, 3 su tankı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.